Tomba Farias permanece na liderança do PSB na Assembleia Legislativa

O deputado estadual Tomba Farias foi novamente escolhido para ser o líder do Partido Socialista Brasileiro (PSB) na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. A legenda na Casa conta ainda com os parlamentares Ricardo Motta e Larissa Rosado.



A escolha dos líderes aconteceu em reunião conduzida ontem (14) pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), para a formalização dos líderes de bancadas e de blocos parlamentares para o exercício legislativo de 2017. A escolha dos líderes abre o caminho para a formalização das Comissões Temáticas da Casa.



Na reunião ficaram definidos os líderes partidários do PSD, deputado Galeno Torquato e do PMDB, deputado Hermano Morais. O DEM e o PROS formaram um Bloco Parlamentar e indicaram como líder o deputado Vivaldo Costa (PROS). Solidariedade, PR e PHS, que constituem outro bloco e tem como líder o deputado Kelps Lima (Solidariedade).