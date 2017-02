Vivaldo Costa é o líder do novo bloco partidário formado por DEM e PROS

Eduardo Maia/AL

Mais um bloco parlamentar foi formalizado na Assembleia Legislativa. O ofício foi protocolado na sessão ordinária desta terça-feira (14) contendo a indicação do líder, o deputado Vivaldo Costa (PROS). Além dele, José Adécio (DEM), Getúlio Rêgo (DEM) e Albert Dickson (PROS) compõem o novo bloco.



Em reunião convocada pelo presidente da Casa, Ezequiel Ferreira de Souza (PSDB), ficaram definidos os líderes partidários do PSD, deputado Galeno Torquato; do PSB, deputado Tomba Farias e do PMDB, deputado Hermano Morais. Solidariedade, PR e PHS, que constituem outro bloco, tem como líder o deputado Kelps Lima (Solidariedade).



De acordo com o Artigo 85 do Regimento Interno da Assembleia legislativa, o Presidente da Casa, os líderes da Maioria, da Minoria e das Bancadas constituem a Reunião de Lideranças.