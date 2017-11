Festa da padroeira de Natal será encerrada nesta terça-feira

Os festejos em honra da padroeira da Arquidiocese e da cidade do Natal, Nossa Senhora da Apresentação, serão encerrados nesta terça-feira (21). Na noite desta segunda-feira, às 19h, será celebrada a última novena, na Catedral Metropolitana, dirigida pelo bispo de Oeiras (PI), Dom Edilson Nobre.

Amanhã, a programação inicia logo a zero hora, na Pedra do Rosário, com uma vigília de oração, conduzida pela Comunidade Shalom. Às 3h30, acontecerá a procissão fluvial com a imagem de Nossa Senhora da Apresentação, pelas águas do Rio Potengi, saindo da Iate Clube com destino à Pedra do Rosário, onde, às 5 horas, será celebrada a primeira missa do dia.



Às 7 horas, será celebrada missa, na antiga Catedral. Às 10h, na Catedral Metropolitana, será celebrada missa solene, presidida pelo arcebispo, Dom Jaime Vieira Rocha. Às 16h, terá início a tradicional procissão, iniciando na antiga Catedral, seguindo pela Rua Ulisses Caldas, Rua Mossoró, Av. Hermes da Fonseca, Rua Apodi e Av. Deodoro da Fonseca, culminando na Catedral Metropolitana, onde será celebrada missa, presidida por Dom Jaime, marcando o encerramento da festa de Nossa Senhora da Apresentação 2017.

Os festejos vêm acontecendo desde o último dia 11. Neste ano, a festa tem como tema: “Maria, rainha dos Mártires, Senhora da Apresentação”.