Papa Francisco dedica missa aos pobres e diz que indiferença é "um grande pecado"

O papa Francisco celebrou uma missa em homenagem aos mais pobres neste domingo, criticando a indiferença das pessoas em relação à situação dos mais necessitados.



A Basílica de São Pedro foi lotada por pessoas que vieram acompanhar o pontífice realizar a primeira comemoração do "Dia Mundial dos Pobres". Francisco criticou os que pensam que a pobreza é problema "da sociedade, não meu", afirmando que uma vida "sem pecados apenas não é suficiente". Ele afirmou também que a ajuda aos mais pobres é um "passaporte ao paraíso".



Após a missa, o papa convidou cerca de 1,2 mil pessoas para uma refeição no auditório do Vaticano.