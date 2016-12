ABC anuncia a contratação do técnico Geninho

Christian Alekson/CearaSC.com Antes do ABC, Geninho comandou o Ceará no ano passado, quando a equipe se livrou por pouco do rebaixamento após a chegada de Lisca.

No dia 22 de fevereiro, o ABC anunciou a contratação do técnico Eugênio Machado Souto, mais conhecido como Geninho, que mais tarde seria um dos principais, quiçá, o principal responsável por dar o título estadual ao alvinegro e levar o clube de volta à Série B do Campeonato Brasileiro.

Antes de começar sua trajetória vitoriosa no ABC, os últimos trabalhos de Geninho foram em 2015, quando ele treinou as equipes do São Caetano, Sport, Avaí e Ceará. Na época da contratação, através do Twitter, o ABC revelou que a escolha do novo treinador aconteceu devido à “capacidade de comando, experiência em competições nacionais e conhecimento do mercado de jogadores”. Naquele momento, Geninho chegou para substituir o técnico Narciso dos Santos.