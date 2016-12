ABC é goleado e cai na semifinal da Série C

Carlos Sousa Ramos/AAN Jogando em casa, Guarani reverteu o placar do Frasqueirão, massacrou o ABC por 6 a 0 e conquistou a classificação a final da Série C.

No dia 23 de outubro, o

ABC foi goleado pelo Guarani por 6 a 0 e acabou sendo eliminado na semifinal do Campeonato Brasileiro da Série C. Após vencer o primeiro jogo por 4 a 0 no Frasqueirão, o alvinegro não conseguiu administrar a enorme vantagem e acabou massacrado no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

O jogador Fumagalli, que completou 250 jogos com a camisa do Guarani naquele dia, comandou a goleada do Bugre. Dos pés dele saíram três gols do time de Campinas. Alex Santana, Leandro Amaro e Pipico marcaram os outros gols do Bugre.

Após ter a classificação na mão, com a goleada por 4 a 0 no Frasqueirão, o ABC sentiu a pressão do adversário, que marcou dois gols na primeira metade do primeiro tempo. Além de ter tomado gols precocemente, o alvinegro ainda teve a expulsão do jogador Jones Carioca, que se desentendeu com Fumagalli e acabou levando o segundo cartão amarelo e em seguida o vermelho.

A expulsão prejudicou o ABC, que ficou perdido em campo e acabou sendo massacrado pelo time da casa.