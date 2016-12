ABC goleia o América por 4 a 0 e conquista o título de campeão potiguar no Frasqueirão

Frankie Marcone/Nominuto Jogando em casa e com grande atuação, o alvinegro encurralou o rival e não deu chances para o azar.

No dia 7 de maio, o ABC goleou o rival América por 4 a 0 e colocou fim a um jejum de cinco anos sem títulos.

Até então, a última conquista do alvinegro havia acontecido em 2011, quando o clube havia conquistado o campeonato potiguar em cima do Santa Cruz. Nas contas do próprio clube, este foi o 53° título estadual do ABC. Os gols da vitória alvinegra foram marcados por Echeverria, Jones Carioca e Nando 2x.





A vitória alvinegra também põe fim a outro tabu, isso porque o ABC não vencia o rival América em finais no Frasqueirão desde 2007. Na época, o pesquisador de futebol Marcos Trindade, com esse título – o ABC conquistou o seu décimo primeiro título em decisões contra o América – que tem 14 vitórias no confronto em decisões frente ao rival.

Decisões no Frasqueirão

Ainda de acordo com o pesquisador Marcos Trindade, o título alvinegro também foi responsável pela igualdade de conquistas no Frasqueirão. Os dados do historiador mostram que o ABC venceu dois títulos em seu estádio (2007) e (2016), enquanto o América foi campeão em 2012 e 2015.