Agente de trânsito denúncia possível indústria de multas na STTU

Em 29 de março, um agente de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU), identificado como Weldson Goes, utilizou seu perfil no Facebook para fazer denúncias sobre uma possível indústria de multas praticada pela STTU. Em relatos na rede social, o funcionário do órgão revelou que os agentes que não aplicam multas são considerados improdutivos pela gestão.

“É preciso ter o perfil alinhado com a gestão, ou seja: Tem que gostar de multar! Tem que ter o tesão de multar. A vontade maliciosa de multar. Tipo, multar até o vento. Se não se encaixar com esse perfil, segundo a gestão, vc [sic] é um inútil ‘improdutivo’”, escreveu.

Weldson Goes ainda falou sobre uma bonificação extra que seria paga para apenas uma parte do quadro de funcionários. De acordo com ele, só 80 dos 280 agentes recebem um extra de R$ 500. “Quais os critérios, se tudo poderia ser resolvido com um simples rodízio, onde todos ganhariam igual?”, comentou.

Em uma postagem, o agente de trânsito disse acreditar que sua função não é ou não deveria ser de multar, mas sim de “informar, educar, fiscalizar e autuar, quando se fizer necessário”, argumentou.

Ainda em comentários na rede social, o funcionário lamentou a situação e chegou a dizer que está no emprego errado. “Ser produtivo para a STTU é ficar atrás de uma moita, esperando motorista desavisado ou não, passar e lascar multar até estourar dois, três talões, eu acho que to [sic] no emprego errado, infelizmente”, disparou Weldson.

Ao tomar conhecimento das denúncias do agente de trânsito, a STTU publicou uma nota.

Confira, na íntegra, o posicionamento do órgão.

Com relação à denúncia do agente de mobilidade Weldson Goes veiculada em alguns blogs e sites da cidade, a Prefeitura do Natal, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, informa que tomará as providências cabíveis para apurar os fatos relatados por meio de processo administrativo que será instaurado

Todas as colocações feitas pelo agente de mobilidade serão apuradas. Pois, não há determinação da STTU para punir quem trafega com segurança, respeito à vida e cumpre as normas do Código de Trânsito Brasileiro.

Ainda com relação o caso, a STTU repudia publicamente as postagens do agente. O órgão reafirma que está cumprindo o que determina o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito do Denatran, bem como o que preceitua o Código de Trânsito Brasileiro.

Também são infundadas as colocações sobre o pagamento de R$ 500,00 como incentivo a ação de multar. As gratificações, diferenciadas, são para aqueles agentes de mobilidade que dirigem viaturas previstas na lei que regulamenta a função.

Por fim, a STTU esclarece que vem realizando inúmeras ações de conscientização e combate as infrações de trânsito, inclusive em conjunto com o Ministério Público, mais precisamente nos casos de garantir a vaga especial para idosos e deficientes nos estacionamentos públicos e privados da cidade do Natal.