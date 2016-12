América empata sem gols com o Remo e é rebaixado à Série D

Frankie Marcone Com chances de marcar no fim do jogo, nem os seis minutos de acréscimos foram suficientes para o América chegar ao gol.

No dia 18 de setembro, o América empatou em 0 a 0 com o Remo, no estádio Mangueirão, em Belém do Pará e acabou sendo rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Além do empate, a queda do time potiguar também foi decretada por causa da vitória do Confiança por 2 a 1 sobre o Salgueiro, em Aracaju.

Com os resultados da rodada, o alvirrubro terminou a Série C na 9ª colocação, com apenas 20 pontos, um a menos que a equipe proletária, que ficou na 8ª posição, com 21 pontos.

Com o 0 a 0 no placar, no finalzinho do jogo o América teve chances de marcar e garantir a permanência na Série C. No entanto, nem os seis minutos de acréscimo foram suficientes para o alvirrubro.

Se o América foi rebaixado para a Série D, por outro lado, o Remo não conseguiu a classificação para as quartas de final da Série C. Mesmo com o estádio lotado, o time paraense não conseguiu a vitória que precisava.