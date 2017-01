Avião com equipe da Chapecoense sofre acidente na Colômbia

FD/Colômbia Avião que transportava a equipe da Chapecoense caiu quando se aproximava de Medellín, no noroeste da Colômbia.

No dia 29 de novembro, o avião que transportava a equipe da Chapecoense para Medellín, onde o time disputaria a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, caiu quando se aproximava daquela cidade e vitimou 71 das 77 pessoas que estavam a bordo.

O avião que transportava a equipe do Chapecoense, que disputa nesta quarta-feira (30) a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, sofreu um acidente quando se aproximava de Medellín, no noroeste da Colômbia, informaram fontes oficiais.

Por volta das 22h (horário local), a aeronave contatou a torre de controle da Aeronáutica Civil para informar que estava em emergência devido a falhas elétricas, entre as cidades de Ceja e Unión.

A direção do Chapecoense recebeu a confirmação do acidente por volta das 4h daquele dia no, horário de Brasília. A queda do avião com a delegação da equipe catarinense comoveu o Brasil e o mundo, e deixou vítimas como os jogadores Artur Maia, ex-América, Bruno Rangel (Ex-Baraúnas) e Neto, volante potiguar que atuava na equipe de Chapecó.





O desastre aéreo com a equipe da Chapecoense foi considerado a maior tragédia da história da aviação envolvendo esportistas. Após o acidente e a grande comoção mundial, o Atlético Nacional, que seria adversário do time brasileiro enviou um pedido à Conmebol, solicitando que a entidade considerasse a equipe catarinense como campeão da Copa Sul-Americana, o que acabou se concretizando poucos dias após a tragédia.