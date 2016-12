Big Brother Brasil 2016 contou com dois potiguares na disputa

No dia 13 de janeiro a TV Globo anunciou os participantes da 16ª edição do Big Brother Brasil 2016, reality show da emissora. Nele, dois potiguares na disputa. O doutor em Filosofia Alan, de 34 anos, é de Natal. Ele foi o primeiro norte-riograndense anunciado na competição. De acordo com informações do próprio site da Globo, "o novo participante do BBB16 se declara um nerd". Cultura pop e heavy metal definem Alan. "Ele é casado há seis anos, pai de dois filhos e viciado em jogos eletrônicos."



Uma outra potiguar também esteve nessa edição do BBB. Maria Claudia, 19 anos, é de Santa Cruz e youtuber. Ela terminou um namoro sério para entrar no Big Brother e não descarta a um novo relacionamento dentro da casa, diz informações do site oficial da disputa. Além dos dois potiguares, competição terá mais 10 participantes.