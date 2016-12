Câmara Municipal tem horário de funcionamento alterado para reduzir despesas

Elpídio Júnior/Ilustrativa

Em 11 de maio, o diário oficial do município publicou um ato no qual definiu novos horários para os trabalhos na Câmara Municipal de Natal. A Câmara de Vereadores de Natal agora funciona, de segunda a sexta-feira das 8h às 10h.

A medida foi ocasionada pela necessidade de reduzir despesas. De acordo com a publicação, o novo horário foi motivado pela grave crise econômica e cita princípios de razoabilidade e economia. O documento foi assinado pelo presidente da Câmara dos Vereadores Franklin Capistrano, o 1º secretário Luiz Almir, e o 2º secretário Júlio Protásio.

As sessões na Câmara são divididas da seguinte forma: audiências públicas de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h. As sessões solenes serão realizadas nas segundas e sextas-feiras, das 10h às 14h, e as sessões ordinárias passam a acontecer de terça a quinta-feira, das 10h às 14h.

A publicação estabelece também o cancelamento de custeio de todos os itens relacionados a eventos em geral realizados na Câmara Municipal de Natal. Medida vigora até o dia 31 de dezembro de 2016.