Colômbia e Farc anunciam cessar-fogo bilateral e definitivo

EuroActiv O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, recebeu o prêmio Nobel da Paz devido ao acordo de cessar-fogo conseguido com a Farc.

Na Colômbia, o presidente Juan Manuel Santos e o comandante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), Rodrigo Echeverri, o "Timochenko", assinaram no dia 24 de novembro, em Bogotá, um acordo de paz que pôs fim ao conflito armado mais longevo da América Latina.

O acordo final foi firmado pouco menos de dois meses depois de um pacto anterior ter sido rejeitado em referendo popular.

As negociações entre Bogotá e as Farc duraram mais de seis anos e renderam a Juan Manuel Santos o Prêmio Nobel da Paz de 2016. Ao receber a honraria no dia 10 de dezembro, o presidente colombiano disse que o sofrimento de seu povo havia acabado.

“Após seis anos de intensas e difíceis negociações, posso anunciar ao mundo com profunda humildade que o povo da Colômbia está fazendo o possível e o impossível. A guerra que causou tanto sofrimento e angústia a nossa população terminou”, disse após receber o prêmio de 8 milhões de coroas suecas, equivalente a cerca de R$ 2,9 milhões.