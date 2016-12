Cosern investe R$ 3,04 milhões em 18 projetos culturais no RN

Arquivo

No dia 21 de abril, a Cosern, empresa do Grupo Neoenergia, reconhecida pelos potiguares como a empresa que mais investe na cultura do Rio Grande do Norte, confirmou os investimentos na área e, neste ano, aplicando R$ 3,04 milhões em 18 projetos culturais incentivados por meio da Lei Estadual Câmara Cascudo e da Lei Federal Rouanet.

Durante o processo seletivo, a Cosern recebeu 100 propostas de patrocínios culturais via leis de incentivo. Os 18 projetos culturais selecionados nos segmentos de cinema/audiovisual, música, artes cênicas, educação e literatura e cultura popular, abrangem todas as regiões do estado. Destes, 17 receberão incentivos através da Lei Estadual Câmara Cascudo, e um por meio da Lei Federal Rouanet de Incentivo à Cultura.

Contemplados através da Lei Câmara Cascudo, no segmento musical, os projetos selecionados foram os seguintes: Fest Bossa e Jazz, Festival Música Alimento da Alma - MADA, Movimento Sinfônico da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, Oficinas na Ilha, CD Valéria Oliveira e o Som Sem Plugs. Na área de cinema e audiovisual, os projetos contemplados foram o FINC - Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa e o Cinema na Serra. No segmento de artes cênicas foram selecionados o Oratório de Santa Luzia e o Narrativas do Silêncio.