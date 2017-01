Emocionado, Thiago Potiguar diz que daria a vida para salvar América do rebaixamento

Arquivo Após o fim da partida que decretou o rebaixamento do América, Thiago Potiguar se emocionou em entrevista ainda no campo do estádio Mangueirão.

No dia 19 de setembro, após o jogo que determinou o rebaixamento do América para a Série D do Campeonato Brasileiro, o meia, que até então era jogador do clube, Thiago Potiguar, se emocionou ao conceder entrevista para o canal Esporte Interativo.

“É triste de ver isso. Chegar em casa eu vou dizer o que pra minha família, pra minha filha? É duro demais, a gente trabalha, a gente luta. Se fosse possível hoje eu tinha morrido pelo América, eu tinha dado minha vida pelo América”, disse o atacante.

Em meio às lágrimas, o atleta revelou sua paixão pelo alvirrubro. “Eu amo o América, eu sou um torcedor, todo mundo sabe. Se fosse pra dar minha vida em campo eu tinha dado”, afirma Potiguar.

Em outro trecho da entrevista, o jogador aproveitou o espaço para sair em defesa de Beto Santos, presidente do América. “Muitos criticam o presidente do América, mas faz muitos anos que eu jogo bola e eu nunca vi igual a ele. Temos que tirar o chapéu pra ele, pois ele tá pagando em dia, tá sofrendo, ralando sozinho pra pagar nós jogadores. Nós vamos levar pro resto da vida o que aconteceu. O torcedor critica ele, mas ninguém sabe o rombo que estava no América, só sabe quem está lá dentro”, revela.

Em suas declarações, Thiago ainda aproveitou a oportunidade para pedir desculpas ao cartola americano. “Eu tenho que pedir desculpas a você Beto, do fundo do coração. Eu tenho que tirar o chapéu para você, pois você é um cara que batalhou, viajou com nós, está aqui no vestiário, mas infelizmente são coisas do futebol. Mais uma vez tenho que pedir desculpas também ao torcedor do América”, conclui.