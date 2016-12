Famoso pelo rigor nas blitzen, capitão Styvenson deixou a Lei Seca

Ricardo Júnior/Nominuto Após ganhar fama na coordenação da Lei Seca e se envolver em diversas polêmicas, o capitão Styvenson voltou a trabalhar na Polícia Militar.

Em 25 de julho, depois de ganhar notoriedade na coordenação da Lei Seca, do Detran, onde atuou desde novembro de 2013, o capitão da Polícia Militar Styvenson Valentim, acabou sendo devolvido aos quadros da PM em julho deste ano.

Apesar da fama de implacável no comando das operações de fiscalização no trânsito, trabalho que o envolveu em várias polêmicas, Styvenson não se manteve na função após uma última crise, dessa vez com a Polícia Civil.

Em maio de 2016 vazou um áudio pelo WhatsApp, de quase dois minutos, no qual o oficial criticou a atuação de delegados e agentes da Polícia Civil do RN. “Policial civil ganha muito bem para não fazer nada. Delegado ganha 23 mil reais para não fazer nada", disse na época.

No áudio, ele conversava com uma mulher sobre como ela deveria proceder após ter se envolvido numa determinada ocorrência de trânsito.

A declaração causou revolta entre os policiais civis e fez o comandante-geral da PM, coronel Dancleiton Pereira, pedir para que o militar deixasse o Detran e fosse devolvido aos quadros da PM.

Mesmo publicando uma nota de retratação, Styvenson acabou retornando à Polícia Militar, onde trabalha desde agosto no Centro de Formação de Aperfeiçoamento de Praças (CFAPM).