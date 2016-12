Fernando Freire encerra mais um ano de prisão no quartel da PM

Reprodução/TV Ex-governador Fernando Freire permanece preso no Comando Geral da Polícia Militar do RN, em Natal.

Em 12 de abril, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou mais um pedido de liberdade movido pela defesa do ex-governador Fernando Freire, preso desde julho de 2015.



Freire foi condenado a mais de seis anos de prisão por envolvimento no esquema fraudulento que ficou conhecido como 'Máfia dos Gafanhotos'.

Com a condenação, o ex-governador permanece preso no Comando Geral da Polícia Militar do RN, em Natal.

Segundo o TJ, este foi o oitavo pedido de liberdade negado ao ex-governador.

A defesa de Fernando Freire pediu a revogação da prisão preventiva que o mantém detido para que pudesse aguardar em liberdade a condenação.