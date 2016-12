Governador anuncia reforma do TAM e R$ 6 mi para incentivo à cultura

Em 18 de fevereiro, o governador Robinson Faria encheu de entusiasmo a plateia lotada de artistas que prestigiou a solenidade de reabertura do Teatro de Cultura Popular Chico Daniel (TCP). Além da entrega do equipamento, que estava fechado por problemas estruturais há oito meses, o líder do Executivo Estadual anunciou a reforma definitiva do Teatro Alberto Maranhão (TAM) e de outras casas teatrais regionais.

Também durante a cerimônia, que teve música, artes visuais e dança, Robinson também assinou um decreto que destina R$ 6 milhões para investimentos em projetos culturais do RN, através da Lei Câmara Cascudo. “Mesmo com toda a dificuldade financeira, conseguimos economizar esse recurso, mostrando o nosso compromisso enquanto governo com a cultura do nosso estado”, afirmou Robinson. “Vocês tem um governador parceiro e defensor da cultura”, assinalou.

Segundo o governador, a reforma para posterior reabertura do TAM, a exemplo do Teatro de Cultura Popular, será definitiva. “Entregaremos o Alberto Maranhão nas mesmas condições de quando ele era novo, recém aberto. E faremos o mesmo com o Lauro Monte, em Mossoró, o Adjuntos Dias, em Caicó, e outros teatros regionais”, anunciou.

No planejamento da Fundação José Augusto (FJA), ainda está prevista a abertura do teatro da Cidade da Criança e do Teatro Kiko Santos, em Mossoró, além de 28 casas de cultura. “Em breve, estará em curso cerca de 40 a 45 obras estruturantes da Cultura em todo o estado, através do RN sustentável. Isso totaliza um investimento em torno de 40 milhões no total”, detalhou o presidente da FJA, Crispiniano Neto.

TCP

As obras realizadas para a reabertura do Teatro de Cultura Popular foram orçadas em R$ 150 mil. Além das adequações no sistema de segurança e instalações elétricas, foi realizada a manutenção no sistema de ar condicionado, reparos nas infiltrações e dedetização no prédio. Também foi organizada a estrutura interna com a melhoria das dependências do camarim. O equipamento tem capacidade para 178 pessoas e pode abrigar montagens de médio porte nas áreas de música, cinema e artes cênicas.