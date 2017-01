Incêndio castigou a Mata do Pilão no Leste do Estado

Arquivo Uma semana após o controle do incêndio, estudo apontou os danos provocados pelas chamas.

Entre o sétimo e décimo dia do mês de outubro, um incêndio castigou a Mata do Pilão, inserida na reserva ambiental da APA Estadual Piquiri-Una, que inclui mais de 40 mil hectares em cinco municípios – Goianinha, Canguaretama, Espírito Santo, Pedro Velho e Várzea, sendo próxima ainda dos municípios de Nísia Floresta e São José de Mipibu.

De acordo com nota enviada pelo Governo do Estado, o incêndio destruiu trechos da reserva, que incluiu áreas de mata atlântica, provocando degradação ambiental, atingindo a fauna local.

Além da ação do Executivo Estadual, na ocasião foram contatadas todas as prefeituras da região atingida para colaborar com esforços na contenção das chamas.

O helicóptero Potiguar I foi utilizado em áreas de acesso mais difícil e a Companhia Independente de Proteção Ambiental (Cipam), da Polícia Militar, realizou o resgate de animais feridos.

Cerca de uma semana após o controle do incêndio, um estudo realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos informou que as chamas atingiram uma área de 30,69 hectares de Mata Atlântica.

Na época, o relatório técnico da Semarh revelou que os danos provocados pelo fogo foram analisados por imagens feitas com um drone, onde foi possível apontar a zona atingida. Apesar dos danos causados, o estudo afirma que nenhuma espécie endêmica ou em risco de extinção foi atingida.

O estudo mostra ainda que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), através de um sistema de monitoramento de focos de incêndio por satélite, detectou que as faixas de fogo foram equivalentes ou superior a 30 metros.