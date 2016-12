Lava Jato abre guerra entre os Poderes em Brasília

Em 6 de dezembro, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), decidiu descumprir a decisão do ministro Marco Aurélio Mello que o afastara da presidência da casa legislativa a pedido da Rede Sustentabilidade, já que o alagoano é réu no STF. O episódio foi o auge da crise entre os Poderes da República em 2016.



Às pressas, o plenário do STF se reuniu para conter as labaredas da crise, mantendo Renan no comando do Senado, mas afastando-o da linha sucessória da Presidência da República.

Por todo o ano, a tensão entre os Poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário - só aumentou no rastro das investigações da Lava Jato.

O presidente do Senado, Renan Calheiros, chegou a chamar um magistrado, o juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, de ‘juizeco’ por causa da prisão de policiais legislativos sob acusação de que faziam varreduras em gabinetes e residências de senadores.

E mais: Renan chamou o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, de "chefete de polícia" por apoiar a operação da Polícia Federal que cumpriu os mandados do juiz Vallisney.

A ministra Cármen Lúcia, presidente do STF, reagiu mal às declarações do senador, e pediu respeito ao Judiciário.

Com medo das delações e denúncias da Lava Jato, deputados federais desfiguraram as 10 medidas contra a corrupção encaminhadas em ação civil, e aprovaram medidas contra o abuso de autoridade contra magistrados e membros do Ministério Público. Proposta semelhante tramita no Senado por iniciativa de Renan Calheiros.

Ainda no âmbito da Lava Jato, os vazamentos frequentes das investigações e delações azedaram a relação do Executivo com o Judiciário.

As turbulências políticas se arrastam desde o governo petista de Dilma Rousseff à “pinguela” da atual gestão de Michel Temer.

Os Poderes passaram o ano de 2016 aos sobressaltos. Muita gente foi dormir com medo da visita do ‘japonês da federal’ nas primeiras horas do dia.