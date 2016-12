MADA divulgou sua programação para 2016

Em 27 de abril, a edição do festival Música Alimento da Alma (MADA) divulgou as primeiras atrações para o evento 2016. O festival trouxe a banda Planet Hemp, os rappers Emicida e Rael da Rima, os cantores Joloo, Liniker além das bandas potiguares Plutão Já Foi Planeta, Cablocas MC e Luiz Gadelha e os Suculentos.

O MADA chegou na sua décima oitava edição. O festival que é visto como uma vitrine de oportunidades para artistas locais, além de proporcionar intercambio com grandes artistas da música nacional e revelar novos talentos. O festival fortalece o cenário fonográfico local e vai acontecer entre os dias 23 e 24 de setembro na Arena das Dunnas em Natal. Outras atrações do Festival ainda serão confirmadas para 2016.

A revelação, o cantor Liniker inserido em referências da black com grande caráter ufanista, ligado as raízes brasileiras é a característica do artista. Liniker caiu no gosto do público e da crítica com trabalho musicalmente sólido e uma postura empoderada. Seu visual é exuberante e original, o que faz dele um artista único no atual cenário da MPB.