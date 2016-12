Ministério da Integração reconhece situação de emergência em mais de 100 municípios do RN

Apartamento702 Segundo a Caern, no período, havia 14 municípios em colapso de abastecimento, enquanto outros 77 estavam sendo abastecidos em rodízio.

Em 28 de junho, o Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), reconheceu a situação de emergência em 153 municípios do Rio Grande do Norte e 25 do Ceará em decorrência do prolongado período de seca.

O reconhecimento federal da situação de emergência ou estado de calamidade pública permite ao ente (estado, Distrito Federal ou município) solicitar recursos da União para ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de áreas danificadas.

Além disso, o reconhecimento por situação de seca permite acesso a outros benefícios, como a renegociação de dívidas no setor de agricultura com o Banco do Brasil; aquisição de cestas básicas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; retomada da atividade econômica dos municípios afetados com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), entre outros.

Segundo a Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern), no período, havia 14 municípios em colapso de abastecimento, enquanto outros 77 estavam sendo abastecidos em sistema de rodízio.