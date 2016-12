Morre aos 90 anos, o cirurgião plástico Ivo Pitanguy

Em 6 de agosto veio a óbito o famoso cirurgião plástico Ivo Pitanguy. Ele tinha 90 anos, estava em casa, no Rio de Janeiro, quando sofreu uma parada cardíaca. Um dia antes, mesmo em uma cadeira de rodas, Ivo foi um dos condutores da tocha olímpica.

*Foto: Camila Maia

Na sexta-feira (5), Ivo Pitanguy, mesmo em uma cadeira de rodas, foi um dos condutores da tocha olímpica, quando passou pela Gávea, na zona Sul do Rio.Pitanguy era mundialmente reconhecido por seus trabalhos na cirurgia plástica, sendo considerado uma das maiores autoridades na área. Além disso, era escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, tendo como última obra a autobiografia “Viver Vale a Pena”.Filho de um casal que cultivava os valores humanistas, Ivo saiu de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro e ganhou o mundo. O funeral será no Memorial do Carmo neste domingo.Ivo Pitanguy deixa mulher, quatro filhos e cinco netos.