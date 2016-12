Morreu aos 100 anos, o ex-presidente da FIFA João Havelange

AFP Em julho, João Havelange já havia sido internado por conta de uma pneumonia. Ele morreu aos 100 anos de idade.

No dia 13 de agosto, o ex-atleta panamericano e antigo presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), João Havelange morreu aos 100 anos no Rio de Janeiro.

Em julho, ele já havia sido internado por conta de uma pneumonia. Além desse, o ex-cartola passou por outros problemas de saúde recentemente, como em junho de 2014, quando ele foi internado por causa de uma infecção respiratória.

Já em 2012, Havelange chegou a ficar em estado grave com quadro de infecção bacteriana. Desta vez, João Havelange não resistiu aos problemas de saúde.

Antes de ser conhecido como presidente da Fifa, Jean-Marie Faustin Goedefroid de Havelange atuou em vários ramos do esporte, inclusive tendo começado a sua trajetória como um atleta de sucesso.

Nascido no dia 8 de maio de 1916, no Rio de Janeiro, João Havelange é filho de um belga que morava no Brasil e comercializava armas.

Torcedor do Fluminense, Havelange se destacou em vários esportes pelo clube, no entanto, ele ainda chegou a ser presidente do rival Vasco da Gama e da Federação Paulista de Natação e da Confederação Brasileira de Desportos (Antiga CBF)

Depois ele foi eleito para o Comitê Olímpico Internacional (COI), onde foi membro de 1963 a 2011, quando pediu o desligamento.Ganhou as eleições da Fifa e virou presidente da entidade que comanda o futebol mundial em 1974, ficando no poder até 1998.

Ele também esteve na organização de seis Copas do Mundo e criou Mundiais das categorias de base. Quando deixou o comando para dar lugar a Joseph Blatter, tornou-se presidente de honra da Fifa.

Havelange também se dedicou a trabalhos filantrópicos internacionais, ganhou prêmios por isso e foi cotado para ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Por outro lado, teve o seu nome envolvido em um escândalo de corrupção, da ISL, antiga parceira da Fifa, junto com o seu ex-genro Ricardo Teixeira, que renunciou à presidência da CBF este ano.