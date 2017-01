Motorista passa mal e caminhão derruba muro de batalhão da PM

WhatsApp Segundo a Polícia Militar, Jailson Arruda perdeu o controle do veículo após passar mal.

Na época, a PM revelou que o motorista, identificado como Jailson Arruda, passou mal e perdeu o controle do veículo - ocasionando a colisão.





Além de parte do muro que foi ao chão, outros três carros particulares e uma viatura policial que estavam estacionados em frente ao prédio também foram danificados.



O condutor do caminhão foi inicialmente socorrido pelos policiais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e informou que o homem sofreu um infarto, com isso, ele foi conduzido para o Pronto-Socorro Clóvis Sarinho.