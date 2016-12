Natal ganha monumento com letreiro da cidade

Assessoria Obra, orçada em R$ 40 mil, tem 1,70m de altura, é formada por letras preenchidas - não ocas - de concreto e será permanente.

Em 06 de junho, a prefeitura do Natal, através da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur), inaugurou o letreiro de concreto com o nome da nossa cidade, localizado em Areia Preta, na Praça da Jangada. O evento contou com a presença do prefeito de Natal Carlos Eduardo que acompanhado de secretários municipais falou sobre a importância da obra para o turismo da cidade.



“É uma pequena obra, mas de grande relevância para a cidade de Natal, para essa atividade que puxa a economia que é o turismo. É uma obra que vai valorizar a nossa orla”, afirmou o prefeito. O Chefe do Executivo Municipal citou como exemplo a obra do Portal do Sol que, segundo o Prefeito, além de valorizar a orla natalense proporcionou a Areia Preta e Mão Luiza acesso fácil e bonito para moradores e turistas.

A obra, orçada em R$ 40 mil, tem 1,70m de altura, é formada por letras preenchidas - não ocas - de concreto e será permanente. O acabamento da estrutura foi feito com uma pintura especial idealizada pelo artista plástico Flávio Freitas. Os letreiros turísticos implantados em Natal são fruto da parceria entre Semsur, Setur e Funcarte.

As praias de Ponta Negra e Redinha também receberão o novo monumento.

Letreiros são atrativos em outras cidades que também têm o turismo como forte âncora econômica como Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, Porto de Galinhas, Maceió e Recife. Fora do Brasil, letreiros também fazem sucesso em cidades como Amsterdã, Cancún, Aruba e Montevidéu.