Natal se tornou a primeira capital do Nordeste a ganhar uma unidade da Wood’s

Em 28 de setembro foi anunciada que a maior rede de casas noturnas do país chegaria na capital potiguar com a promessa de oferecer ao público uma experiência única. Com quatorze unidades distribuídas entre as principais cidades do Sul e Sudeste, esta é a primeira vez que o Grupo Wood’s expande suas operações para outras regiões do Brasil. Sob a direção do grupo de sócios da extinta Pepper’s Hall, Natal é a primeira capital do Nordeste a ganhar uma unidade Wood’s.

A nova casa noturna de entretenimento foi inaugurada na segunda quinzena de dezembro. Reconhecida nacionalmente como a casa do sertanejo universitário, a Wood’s começou inicialmente com a proposta de elevar este ritmo musical a um novo patamar. Se nas unidades do Sudeste o sertanejo é o ritmo mais tocado, Dani Abreu – membro da diretoria da unidade potiguar – garante que aqui em Natal a cultura musical do nosso estado será levada em consideração.

“A Wood’s é uma casa predominantemente sertaneja sim, mas isso se deve mais pela questão do sertanejo ser um ritmo bastante valorizado naquela região. Por aqui teremos também noites de samba, eletrônico e forró. Vamos nos preocupar com a cultura do nosso estado. Com a vantagem de que o nome da Wood’s irá nos permitir trazer mais artistas inéditos para nossa casa e promover também um intercâmbio com nossos artistas que terão a chance de tocarem em outras Wood’s, fazendo nome por lá também”.

A unidade de Natal é a primeira em que o Grupo Wood’s não irá atuar como sócio majoritário. De acordo com Dani Abreu essa cessão da marca é algo que os responsáveis pelo grupo desejavam há algum tempo. “Isso é algo que eles já buscavam e nós somos a primeira unidade a fazer isso. Até porquê somos a primeira casa na região Nordeste e eles tinham interessem em pessoas que tivessem um know-how do mercado local, que entendesse suas peculiaridades. Mas, embora eles não sejam sócios majoritários, ainda assim contaremos com todo o suporte e apoio deles. A ideia é a de que a nossa unidade possa ajudá-los na expansão da marca para outros estados, como o Norte”.

Mais sobre a Wood’s:

A história do Grupo Wood’s se entrelaça com o surgimento do chamado sertanejo universitário. Ao mesmo tempo em que as músicas de João Bosco e Vinícius, Michel Teló e Fernando e Sorocaba ganhavam cada vez mais espaço nas rádios de todo o país, um grupo de empresários apaixonados pela música sertaneja investiu em casas noturnas que oferecem um serviço diferenciado para o público jovem e consumidor.