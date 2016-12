Papa Francisco se encontra com líder da Igreja Ortodoxa Russa

Ismael Francisco/Cubadebate O papa Francisco teve encontro inédito com o líder da Igreja Ortodoxa Russa, Cirilo I.

“Finalmente!”, foi a exclamação do papa Francisco ao se encontrar no dia 12 de fevereiro deste ano com o líder da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca de Moscou Cirilo I, na primeira reunião na história entre os líderes religiosos.

“Somos irmãos”, disse o Pontífice logo em seguida, em espanhol. Durante a conversa, Cirilo disse que “agora as coisas serão mais fáceis [entre as igrejas]”.Em resposta, o papa afirmou que “está claro que essa é a vontade de Deus”. Os dois líderes estão acompanhados por tradutores.

O inédito encontro começou logo após o desembarque do papa no Aeroporto Internacional José Martí, em Havana, capital de Cuba. Ao descer do avião da Alitalia que o levou, Francisco foi recebido pelo presidente Raúl Castro, que o acompanhou até o local do encontro com o líder ortodoxo.

O encontro aconteceu em um momento no qual Francisco tem insistido na questão da união entre os cristãos, principalmente por conta das perseguições no Oriente Médio e na África pelo jihadismo islâmico.