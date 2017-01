Petrobras sobe preço de combustíveis e impacto na gasolina pode chegar a R$ 0,12 por litro

Arquivo/Nominuto.com A partir desta terça-feira, a gasolina sobe 8,1% e o diesel ficará 9,5% mais caro, na média.

Em 5 de dezembro, após cortar os preços dos combustíveis nas refinarias nos últimos dois meses, a Petrobras anunciou que decidiu aumentar o valor da gasolina e do diesel, conforme sua nova política de preços.

A gasolina subiu 8,1% e o diesel ficou 9,5% mais caro, na média. O impacto, resultou em um aumento de R$ 0,12 por litro, no caso da gasolina, e de R$ 0,17 por litro, no caso do diesel.

Em nota, a estatal explicou que as variáveis que determinaram a revisão foram o aumento nos preços do petróleo e seus derivados e a recente desvalorização do câmbio.

"Por outro lado, a participação da Petrobras no mercado interno de diesel registrou pequenos sinais de recuperação", diz a nota.