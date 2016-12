Plano de reestruturação do Banco do Brasil pode atingir 12 agências do RN

Arquivo Nominuto.com O plano de reestruturação pode atingir 12 agências no Rio Grande do Norte.

Em 21 de novembro, o Banco do Brasil anunciou o fechamento de 402 agências, a transformação de 379 agências em postos de atendimento e o encerramento de 31 superintendências do banco em diversos municípios. As mudanças estruturais que serão colocadas em prática fazem parte do plano da instituição de ampliar o atendimento digital. Para isso, o Banco do Brasil anunciou a abertura, já em 2017, de mais 255 unidades de atendimento digital, entre escritórios e agências digitais.

O plano de reestruturação pode atingir 12 agências no Rio Grande do Norte. Seis deverão ser fechadas e outras seis devem ser transformadas em postos de atendimento.

No Estado, o BB oferece 109 unidades de atendimentos, sendo 83 agências e 26 postos de atendimentos. Os clientes do banco também possuem a sua disposição, 483 correspondentes bancários, 757 caixas eletrônicos e 300 terminais da rede Banco 24h.

Com o plano de reestruturação, as agências da Avenida Ayrton Senna (4301), Base Naval (4460), Biomédico (4462), Midway Mall (4717), Norte Shopping (5872) em Natal e Fab-Bant (4463), em Parnamirim devem ser encerradas.

Em contrapartida, as agências de Afonso Bezerra (142), Florânia (2066), Governador Dix-Sept Rosado (2084), Martins (2264), Mossoró (4711 – Petrobrás) e Natal (4716 – TRT) devem ser transformadas em postos de atendimento.

O BB possui 1.366 funcionários no Estado 216 fazem parte do público potencial do Plano Extraordinário de Aposentadoria Incentivada, que prevê adesão voluntária.