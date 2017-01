Pokémon Go aumenta número de frequentadores no Parque das Dunas

Brechando/Felipe Magno Abundância de pokémons e pokerstops atraia diversos treinadores ao Bosque dos Namorados.

No dia 3 de agosto, treze dias após o lançamento do jogo Pokémon Go, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA) comunicou que estava registrando um aumento expressivo de frequentadores no Parque das Dunas em função do game, que usa referências do mundo real para caçar “monstros virtuais”.

A área do Parque das Dunas é considerada de captura desses monstros e, no momento do ápice do jogo, milhares de crianças, jovens e adultos aproveitaram para utilizar o espaço para procurar Pokémons.

No entanto, naquele momento de febre com do jogo Pokémon Go, a diretoria do instituto, responsável pelo parque, se mostrou preocupada com o aumento significativo de visitantes, mas por causa do descumprimento de normais internas.

“As pessoas estão desligando equipamentos do parque e ligando várias réguas de energia para recarregar baterias de celular, em alguns casos, envolvidas pelo jogo, elas invadem espaços de folhagem onde vivem animais nativos como répteis, além de insetos e aracnídeos, por isso estamos chamando a atenção para o cumprimento das normas de uso do local”, afirmou, à época, Mary Sorage, bióloga e gestora do Parque das Dunas.

O Idema como órgão que administra o Parque ressalta que é proibido o acesso às trilhas ecológicas sem autorização prévia; os usuários devem respeitar o horário de funcionamento do Parque que é das 8h às 18h; não é permitido utilizar a área de administração do local nem desligar equipamentos para recarregar baterias de celular, e as placas de sinalização devem ser respeitadas.

“É necessário adotar limites para a utilização do Parque das Dunas, não somente para a conservação do local, mas para garantir a segurança do próprio visitante”, ressaltava Marcelo Gurgel, diretor-administrativo do Idema.