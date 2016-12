Político lamentam morte do ex-prefeito de Natal Manoel Pereira

Em 8 de junho morreu o ex-prefeito do Natal, Manoel Pereira. Ele teve uma parada cardíaca durante a madrugada, chegou a ser socorrido para o Hospital do Coração, mas não resistiu.

Manoel Pereira além de comandar o Executivo Municipal durante os anos de 1982 e 1983, também foi reitor da Universidade Potiguar. Além disso, foi secretário de Educação nos governos de Rosalba Ciarlini e José Agripino Maia. O senador emitiu uma nota de pesar em que lamentou a morte do amigo afirmando e disse que o “Rio Grande do Norte deve muito à competência de sua ação como prefeito e secretário de Estado”.

O ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, também manifestou pesar com o falecimento do ex-prefeito. O peemedebista disse que Manoel Pereira era um político discreto e administrador competente, destacando-se como reitor da Universidade Potiguar.



Já o deputado Felipe Maia registrou no plenário de hoje, voto de pesar pelo falecimento do democrata.



O velório está sendo realizado no Cemitério Morada da Paz de Emaús. Uma missa será realizada às 15h e logo em seguida ocorrerá o sepultamento.