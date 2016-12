População aprova mudanças para sentido de mão única nas avenidas da zona sul

Artur Melo/Nominuto Sistema binário que transformou vias paralelas de mão dupla em ruas com um único sentido foi visto como solução para dar mais fluidez ao tráfego de vias rápidas e muito movimentadas.

Em 17 de maio, as mudanças nas avenida Antônio Basílio e Nascimento de Castro para vias binárias de mão única, anunciadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU), foram bem recebidas por moradores e comerciantes da região que acreditam que a nova medida só trará benefícios ao local.

O auditor fiscal aposentando e ex-presidente do clube ABC, Severo Câmara de 83 anos é morador da avenida Antônio Basílio desde o ano de 1969. Severo lembrou que durante os horários de pico entre 11h e 13h, e 17h e 19h a região ficava muito conturbada e engarrafada, o que causava transtornos ao entrar ou sair da sua residência. Ele acredita que a prefeitura fez estudos de caso para resolver o problema do engarrafamento, e a iniciativa baseada no bem comum é positiva.

“O fluxo de carro em dois sentidos não causa tanto transtorno, mas se eles estudaram o caso, fizeram testes e projeções que sentido único causa mais benefícios, eu também não posso deixar de dizer que aprovo a iniciativa”, explicou.