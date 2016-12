Porto de Natal recebe novos equipamentos eólicos

Codern/RN O Rio Grande do Norte é o Estado com a maior potência instalada em energia eólica no Brasil.

Em primeiro de setembro, o navio Aliança Energia atracou no Porto de Natal, trazendo de Santos (SP) peças eólicas, entre elas, 24 pás e diversos outros equipamentos, desta vez para usinas eólicas do próprio Rio Grande do Norte. Tem sido constante o recebimento de equipamentos eólicos pelo Porto de Natal também para outros Estados, como Bahia e Piauí, além de outros tipos de cargas de grande porte para a Paraíba.

Na opinião do presidente da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN), Emerson Fernandes, as águas calmas do Porto de Natal “facilitam o descarregamento de cargas complicadas”. Vale ressaltar que a retirada dos equipamentos do porto em carretas, também ocorre da melhor maneira possível, sempre pela madrugada, a fim de não causar transtorno ao trânsito de veículos no período diurno.

O Rio Grande do Norte é o Estado com a maior potência instalada em energia eólica no Brasil. Essa potência ultrapassou 2 Gigawatts (GW) em meados de abril do ano passado. O Estado foi o primeiro do país a superar a marca de 2GW em potência eólica. Há aproximadamente 2 mil turbinas eólicas distribuídas por quase 100 usinas em todo o Estado.