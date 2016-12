Prefeitura do Natal divulgou programação do Carnaval Multicultural de 2016

No dia 28 de janeiro, a Prefeitura do Natal divulgou a programação do Carnaval Multicultural 2016, com as atrações musicais nacionais e locais e seus respectivos horários e escaladas por Polo Multicultural. Tudo para o folião de Natal e do Brasil se programar para a folia. A escalação ainda será acrescida na próxima segunda-feira com as Escolas de Samba, Tribos de Índios e Blocos de Carnaval selecionados em chamada pública.



Abertura oficial do Carnaval Multicultural de Natal aconteceu na quinta-feira (4) – no Largo do Atheneu, com o tradicional Baile de Máscaras. Duas mega atrações abrem a noitada. Khrystal e banda sobiram ao palco às 21h e Spok Frevo Orquestra, de Recife, se apresenta às 23h.

Na sexta-feira de Carnaval, também no Polo Atheneu, a folia relembra os carnavais de antigamente. O evento Grandes Carnavais reúne oito blocos e junta sua programação com o Carnaval Multicultural ao som de banda Detroit a partir das 20h, os clássicos baianos de Armandinho às 22h e o reggae de Alphorria a partir da meia-noite. O clima é de “grande encontro” de blocos, foliões e atrações musicais de alta qualidade.



Ainda na sexta, no Polo Ponta Negra o lendário Alceu Valença vai agitar a multidão a partir das 23h, mas antes tem o som do pernambucano Romero Ferro. Enquanto no Polo Redinha tem Andiara Freitas a partir das 21h e As Nordestinas às 23h. E no Polo Centro Histórico tem Carlinhos Bem com seu shows “Foliando” a partir das 18h.



E a folia não para. No sábado (6), a festa tem opções para todos os públicos. Na Redinha, a banda Grafith arrastará a massa a partir das 23h e banda Alphorria às 21h. Em Ponta Negra tem Dom Cardoso e seus Metais a partir das 19h, Leão Neto às 21h e Moraes Moreira às 23h.



Domingo (7) a folia começa no Polo Redinha a partir das 20h com Monobloco, depois tem Tânia Soares às 22h e Rodolpho Amaral à meia noite.



No Polo Ponta Negra, também no domingo dia 7, é a vez de Nara Costa se apresentar a partir das 21h e o sucesso do Monobloco repete a dose às 23h.



Ainda no domingo, o desfile das Kengas no Centro Histórico terá o show inédito de Baby do Brasil com Paulinho Boca de Cantor a partir das 20h com Dudu Galvão abrindo o Desfile das Kengas a partir das 16h.



Segunda-feira também é dia de festa no Carnaval Multicultural de Natal. Elba Ramalho faz show no polo Ponta Negra a partir das 23h, mas antes tem a Orquestra Velhos Carnavais se apresentando a partir das 21h. No Polo Rocas também na segunda-feira tem Laryssa Costa animando o bloco Carcará a partir das 19h e na Redinha tem Kelly Wange às 21h e Cavaleiros do Forró às 23h.



E assim o Carnaval Multicultural de Natal chega à terça-feira, com Neguinho da Beija Flor no Polo Rocas a partir das 23h, mas antes haverá shows de Ana Tomáz (17h), Debinha Ramos (19h) e Valéria Oliveira às 21h.



No Polo Redinha, também na terça, tem Dodora Cardoso (21h) e Luna Hesse às 23h.



E no Polo Ponta Negra haverá show do mito Margareth Menezes a partir das 23h, com Dani Cruz começando a folia às 19h e Khrystal de banda subindo ao palco às 21h. E no Polo Centro Histórico tem Jaina Elne se apresentando no tradicional Bar do Naldo.



Sobre o Carnaval Multicultural de Natal

O carnaval deste ano prestará homenagem a um dos grandes incentivadores da festa na Redinha. “Quando o carnaval só existia na Redinha quem empurrava o evento era Hélio Rocha e hoje a cidade de Natal, faz com que ele, um dos fundadores da Banda do Siri, seja o homenageado em 2016.”, disse o prefeito Carlos Eduardo.



Além das atrações nacionais o Carnaval Multicultural de Natal selecionou artistas potiguares inscritos em Chamada Pública. São shows de palco, bandas, blocos, escolas de samba e tribos de índios além da escola do Rei, Rainha, Corneteiro e coordenadores do Carnaval.



Na segunda-feira serão divulgadas as 37 apresentações (saídas) de bandas de frevo, todas formadas por músicos do Rio Grande do Norte. Serão 19 bandas com 13 componentes, 10 bandas com 26 integrantes, 5 bandas com 40 músicos e 3 mega bandas com 52 componentes. Tudo isso para atender blocos nos mais variados Polos do Carnaval: Redinha, Ponta Negra, Centro Histórico, Ribeira e Rocas.



O Carnaval Multicultural de Natal promovido pela Prefeitura do Natal organizou também por Chamada Pública o Desfile das Escolas de Samba dos Grupos A e B no Polo Ribeira assim como as Tribos de Índios também nos dois grupos (A e B).