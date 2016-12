Protestos contra o impeachment paralisam ônibus e interditam vias em Natal

Arquivo Nominuto.com Segundo o inspetor da PRF, Roberto Cabral, a manifestação transcorreu em pouco tempo e por isso não foi necessário o envio de uma equipe

Em 10 de maio, um protesto de motoristas e cobradores de ônibus deixaram os natalenses sem transporte coletivo. A paralisação foi convocada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), que protestava contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT).

Devido à paralisação dos ônibus, a prefeitura do Natal, através das redes sociais, autorizou táxis e ônibus escolares a fazerem fretamentos até o enceramento da manifestação. Muitos usuários optaram pelo transporte ferroviário para ir ao trabalho.

O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Rio Grande do Norte (Sintro) se manifestaram contra o afastamento da presidente Dilma e a possibilidade da perda dos direitos trabalhistas.

Assim como os motoristas e cobradores de ônibus, um grupo de estudantes se reuniuram também para protestar contra o impeachment da presidente. Incendiando pneus, os manifestantes fecharam a rua Coronel João Medeiros, que dá acesso à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), próximo à Praça Cívica do Campus.

Com bandeiras da Juventude do PT, Diretório Central dos Estudantes (DCE), entre outras organizações estudantis, o movimento se disse contrário ao que chama de "golpe" à democracia. A Polícia Militar acompanhou a manifestação. O trânsito na BR-101, próximo ao local ficou lento.

Na BR-101 Norte, no sentido Extremoz/Natal, um grupo de manifestantes da CUT interditaram um via que dá acesso à Fábrica Guararapes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), este protesto aconteceu das 6h40 às 7h, quando os sindicalistas utilizaram um ônibus para interromper o tráfego. Contudo, apesar da rápida paralisação, o trânsito acabou prejudicado.

Segundo o inspetor da PRF, Roberto Cabral, a manifestação transcorreu em pouco tempo e por isso não foi necessário o envio de uma equipe de patrulheiros rodoviários para o local.