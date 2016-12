Restaurantes populares do RN tiveram o funcionamento suspenso

Arquivo

Em 01 de janeiro, os restaurantes populares de todo o Rio Grande do Norte tiveram o funcionamento suspenso. O ano de 2016 não começou nada bem para cerca de 20 mil potiguares que utilizam o Restaurante Popular, isso porque o serviço foi suspenso em todo Estado. A suspensão aconteceu devido a uma orientação do Ministério Público.

Em entrevista ao Nominuto.com, o coordenador de Desenvolvimento Social da Secretaria do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas), Paulo Jordão disse que o fechamento aconteceu devido à necessidade de uma licitação para a contratação de novas empresas prestadoras de serviço. “Nós fomos orientados pelo MP a fazer isso. Resolvemos realizar um processo licitatório comum e não emergencial, por ser mais viável economicamente”, comentou.

Na ocasião, Paulo Jordão chegou a dizer que o edital de licitação seria fechado no dia 7 de janeiro, mas ao entrar em contato com a Sethas, na manhã do dia 13 de janeiro, a equipe do Nominuto foi informada que a situação permanecia a mesma. Ou seja, o edital ainda não tinha sido fechado, e também não havia previsão para a reabertura dos restaurantes.

Em todo o Rio Grande do Norte, 24 restaurantes foram fechados, afetando quase 20 mil consumidores. No último contrato, oito empresas do Estado não tiveram renovação nos contratos. “Os contratos não foram renovados, mas todas têm permissão judicial para participar das novas licitações”, destacou Paulo Jordão.

A decisão de suspender os serviços surgiu após a operação do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MP) que prendeu oito empresários por fraude na licitação dos restaurantes populares do Estado.