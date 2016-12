RN tem frustração de receita de R$ 249 milhões no primeiro semestre

Ricardo Júnior/Nominuto De acordo com o secretário, o Governo do Estado tem se esforçado para enxugar despesas, mas os cortes por si só não resolvem o problema do RN.

Em 6 de julho, o Secretário de Estado do Planejamento e das Finanças, Gustavo Nogueira, afirmou que a crise econômica do país tem afetado gravemente o Rio Grande do Norte. Segundo ele, o estado vive uma situação crítica devido à crise financeira do país, que gerou uma frustração de receita de R$ 249 milhões nos primeiros seis meses deste ano.

“A arrecadação do Estado está frustrada em R$ 249 milhões, o que representa uma redução de -5,12% na arrecadação em relação aos primeiros seis meses do ano passado”, destacou. Segundo ele, a arrecadação do Estado em 2015 foi de R$ 677 milhões, e a expectativa é que neste ano seja menor.

De acordo com o secretário, o Governo do Estado tem se esforçado para enxugar despesas, mas os cortes por si só não resolvem o problema do Rio Grande do Norte. “Anunciamos medidas para cortes de gastos, mas somente isso não resolve o problema, a nossa maior dificuldade é realmente a frustração de receitas”, lamenta.

Gustavo Nogueira revelou também que a maior parte das receitas do RN tem sido recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE), que segundo ele sofreram redução de 10%.

Diante da crise econômica e da frustração de receitas, o secretário afirmou que a situação do RN é crítica. “A capacidade de investimento do Estado é quase nula. Quando vamos fazer a distribuição dos recursos sobra apenas 10% da receita para fins de aplicação. Os investimentos que temos feitos estão sendo realizados com recursos oriundos de convênios e do Banco Mundial”, afirma.