Rodoviários paralisaram atividades em protesto contra violência

Ricardo Júnior/Nominuto Rodoviários paralisaram as atividades em protesto contra a violência após um motorista ter sido esfaqueado no dia anterior.

No dia 28 de julho, os rodoviários de Natal realizaram uma paralisação em protesto contra a violência nos transportes coletivos. Naquele dia, o diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários (Sintro), Harlei Davidson, disse que a manifestação foi iniciada após a categoria se revoltar com a situação de um motorista ferido durante um roubo a ônibus no dia anterior.

“Nós só estamos pedindo que os órgãos competentes combatam os assaltos a ônibus. Também queremos que a polícia identifique os suspeitos desse crime o mais rápido possível”, desabafava Davidson, no dia da manifestação.



Sobre o crime ocorrido, o sindicalista revelou na época que o motorista não teria reagido ao roubo. “A família disse que ele não reagiu de forma alguma. Os criminosos subiram no coletivo sob efeito de drogas e durante a ação acabaram ferindo o motorista. Nós já falamos com autoridades policiais e eles se sensibilizaram e demonstraram total apoio no caso”, comentou.

Com a paralisação que ocorreu naquela quinta-feira (28), o trânsito ficou lento em frente ao Sintro, na Cidade Alta e alguns passageiros desembarcaram dos veículos e seguiram seu destino a pé.