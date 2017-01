Seleção Brasileira dá show e goleia Bolívia por 5 a 0 na Arena das Dunas

Rafael Araújo/Nominuto.com Em noite de festa na Arena das Dunas, seleção brasileira não teve dificuldades para golear a Bolívia.

ogando de forma ofensiva, os brasileiros não tiveram dificuldades para dominar as ações do jogo e ditar o ritmo da partida.

Os gols da partida foram marcados por Neymar, Philippe Coutinho, Filipe Luís, Gabriel Jesus e Firmino. Em noite inspirada, além de fazer o primeiro gol do jogo, o craque Neymar ainda participou de outros três gols. Apesar da grande atuação, o jogador acabou levando o terceiro cartão amarelo e será desfalque para o próximo jogo da seleção.

Com a vitória, naquele momento, o Brasil se manteve na vice-liderança das Eliminatórias, com 18 pontos, um a menos que o líder Uruguai. Enquanto isso, a Bolívia amargava a penúltima colocação, com apenas 7 pontos conquistados.

Atualmente, a Seleção de Tite é a líder isolada das eliminatórias da América do Sul, enquanto a Bolívia segue amargando a penúltima colocação.