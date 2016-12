Situação dos reservatórios do RN preocupa, alertou Mairton França

Arquivo

Em 23 de março, o secretário de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Semarh), Mairton França disse que continuava a crise de abastecimento no Rio Grande do Norte continua e que o assunto preocupava a Secretaria. De acordo com o secretário, as precipitações nos reservatórios responsáveis pelos abastecimentos no Estado foram insuficientes. “O quadro é muito crítico. 42% dos reservatórios do estado do Rio Grande do Norte estão secos ou em volume morto”, revelou.

A Barragem Armando Ribeiro Gonçalves é um exemplo da situação alarmante, que poderá entrar no volume morto em 2017. “A previsão é de entrar no volume morto no ano que vem. O volume morto da Armando Ribeiro Gonçalves deve chegar em torno de 50 milhões de m³. A gente está hoje com um pouco menos de 490 milhões de m³, ou seja, a gente ainda está captando água ainda na gravidade”, explicou Mairton.

O secretário citou ainda o Açude Itans, que deveria abastecer Caicó, na região do Seridó, mas sua reserva não possibilita a captação. “O Itans, que é o reservatório que serve Caicó, já não tem condições de captação, há bastante tempo. A gente hoje está abastecendo Caicó única e exclusivamente com a captação da adutora Manoel Torres, que a gente capta direto do rio Piranhas. Essa água vem do reservatório de Curemas, na Paraíba”, afirmou.

Transposição do rio São Francisco

A conclusão das obras de transposição do rio São Francisco é aguardada com ansiedade não apenas pela população do RN, mas também equipe gestora do Estado. Apesar de amenizar o problema da seca na região, o secretário considera pouco o volume de água que será direcionado para o estado potiguar. “Para Paraíba está em torno de 6 m³ por segundo, Pernambuco 9 m³, Ceará 11 m³, aqui no Rio Grande do Norte 2,3 m³ por segundo. É pouco. Se eu tivesse essa água ininterruptamente eu teria condições de encher a Armando Ribeiro Gonçalves mais de uma vez e meia por ano. Ou seja, dá um alívio”, comentou.





Contudo, Mairton reconhece a importância da obra para oferecer uma maior tranquilidade aos potiguares. “São Francisco vai dar segurança hídrica para Caicó. Chegando essa água em Jardim de Piranhas, a gente tem condição de fazer uma captação permanente da adutora Manoel Torres. A Caern já está duplicando aquela adutora, numa obra de adaptação à transposição do rio São Francisco. Nesse primeiro momento, apenas o Piranhas e Açu vai receber a água, num segundo momento o Ministério da Integração já está elaborando os projetos”, observou.