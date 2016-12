STF devolve autos da 'Dama de Espadas' ao Tribunal de Justiça

Arquivo/Nominutoo De acordo com o MP na Operação Dama de Espadas, os desvios dos cofres da Assembleia podem passar de R$ 5,5 milhões.

Em 25 de outubro, o processo relativo à Operação Dama de Espadas, que descortinou um amplo esquema de corrupção na Assembleia Legislativa, retornou ao gabinete do desembargador Cornélio Alves de Azevedo Neto, responsável pelo julgamento da peça no Tribunal de Justiça.



A documentação havia sido remetida ao Superior Tribunal de Justiça em dezembro de 2015 depois que 9 desembargadores alegaram suspeição para julgamento do caso.

O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do ministro Edson Fachin.

Ao despachar o processo de volta para o TJ do Rio Grande do Norte, o ministro Fachin viu "fortes indícios de envolvimento delitivo”.

O magistrado chegou a citar o nome de pelo menos 3 parlamentares - deputados Álvaro Dias (PMDB), Ricardo Motta (PSB) e Getúlio Rego (DEM) - todos em trechos destacados por Fachin porque, segundo ele, “há menção expressa a possível envolvimento de deputados estaduais nos delitos investigados”.

O Tribunal de Justiça recebeu os processos e abriu vistas ao Ministério Público, que recebeu toda a documentação remetida pelo TJ no dia 31 de outubro.

A Procuradoria-Geral de Justiça passou a analisar os processos para avaliar as medidas a serem adotadas

Operação

A operação Dama de Espadas foi deflagrada em agosto de 2015. De acordo com o Ministério Público, os desvios dos cofres da AL podem passar de R$ 5,5 milhões.

Ainda segundo informações do Ministério Público, a associação criminosa era composta por servidores públicos do órgão com o auxílio de um gerente do banco Santander. Eles utilizavam "cheques salários" como forma de desviar recursos em benefício próprio ou de terceiros.

Os cheques eram sacados, em sua maioria, pelos investigados ou por terceiros não beneficiários, com irregularidade na cadeia de endossos ou com referência a procurações, muitas vezes inexistentes.

A então procuradora-geral da Assembleia Legislativa, Rita das Mercês, e a assessora direta dela, Ana Paula Macedo Moura, foram presas durante a operação, mas foram soltas por força de um habeas corpus três dias depois.