Tarifa de ônibus chegou a R$ 2,90 na capital potiguar

O SETURN, propôs uma tarifa de R$ 3,20, mas este valor não chegou a entrar em votação devido a aprovação da tarifa de R$ 2,90 por 16 votos a 2.

Em 31 de janeiro, começou a valer a nova tarifa de ônibus na capital potiguar. A tarifa de transporte público urbano de Natal foi reajustada de R$ 2,65 para R$ 2,90. Definição se deu na reunião do Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (CMTMU). O novo valor representa um aumento de 9,14%.

A meia-passagem, paga pelos estudantes, passou a ter o valor de R$ 1,45 e a tarifa da linha Norte Fácil (600 – Parque dos Coqueiros/Partage Norte Shopping) passou para R$ 2,20. Já a Tarifa Social, cobrada nos feriados, passou para R$ 1,45.

Segundo Elequicina dos Santos, secretária de Mobilidade Urbana da capital e presidente do CMTMU, o reajuste foi necessário para manter o equilíbrio econômico do sistema. “Houve aumento de vários insumos utilizados pelo sistema de transporte, como o óleo diesel. Se o valor da tarifa não fosse aumentado, a população seria prejudicada”, afirmou.

Contrapartidas



Como contrapartidas para o aumento, as empresas de ônibus assumiram o compromisso de substituir 70 ônibus antigos por novos, reformar 56 abrigos especiais, implantar de wi-fi nas estações de transferência e em 5% dos ônibus, a disponibilizar aplicativo gratuito para informar a previsão de horário do ônibus, modificar o itinerário da linha 10/29 (Nova Natal/Nova Descoberta, via Campus) para atender o conjunto Cidade Praia, a volta dos micro-ônibus das linhas 54 (Rocas/Ponta Negra, via Alecrim) e 56 (Rocas/Ponta Negra, via Via Costeira) para a Vila de Ponta Negra e a modificação do itinerário da linha 84 (Soledade II/Petrópolis, via Ponte Newton Navarro) para atender os conjuntos Pajuçara I e II.

Histórico



O último reajuste na tarifa do transporte público de Natal tinha ocorrido em 20 de julho de 2015, quando o valor subiu de R$ 2,35 para R$ 2,65. Um aumento de 12,7%. Como contrapartidas, foi exigido a substituição de 30 ônibus antigos por novos, implantação da linha 64A, implantação das máquinas leitoras dos cartões nas Estações de Transferência, acréscimo de um veículo nas linhas 588 (Circular UFRN) e 599 (Guarapes/Mirassol, via Rodoviária) e extensão da linha 48 (Santos Reis/Nova Descoberta, via Alecrim) até o Campus da UFRN. Todas as condições foram cumpridas pelas empresas.