Tite é confirmado como novo treinador da seleção brasileira

No dia 15 de junho, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou Tite como novo técnico da Seleção Brasileira. Treinador mais vitorioso da história do Corinthians e nome quase unânime entre torcedores brasileiros, ele foi confirmado como novo treinador da seleção até o final da Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

A confirmação veio após o técnico se reunir com a diretoria do Corinthians durante a tarde, pouco mais de 12 horas após conversar por quase três horas com o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, na noite do dia anterior, no Rio de Janeiro.

"Tite a partir deste momento não trabalha mais conosco. Ele aceitou o convite da CBF. Hoje à tarde foi o último treino dele. No jogo de quinta e amanhã ele não dirige mais o time. Junto com ele sai Cleber Xavier, Matheus e Edu Gaspar", explicou, na época, o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade.

Não havia multa contratual que impedisse o acerto com a CBF e o Corinthians também não dificultou a saída do treinador mais vitorioso de sua história. O clube já analisa nomes para substituí-lo e o treinador não vai sequer comandar a equipe na partida contra o Fluminense, quinta-feira, em Brasília.

Tite, que já rejeitara um convite, entendeu que aquele era o seu momento de assumir a seleção. Ele considerou que o Campeonato Brasileiro estava apenas começando e que não prejudicou o clube ao aceitar comandar a seleção.

Em 2015, porém, ele assinou um manifesto pedindo a renúncia de Del Nero da presidência da CBF. Esse manifesto havia sido organizado pelo movimento Bom Senso FC.