Universitária assassinada durante roubo na zona norte revolta população

Focoelho A morte da universitária Maria Karolyne causou comoção e levou centenas de pessoas a protestar por mais segurança.

No dia 20 de janeiro, a universitária Maria Karolyne Álvares de Melo, de 19 anos, caminhava com a irmã mais nova na avenida Itapetinga, no bairro Santarém, quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta.

Mesmo sem reagir ao roubo, a jovem acabou assassinada pelos bandidos, que fugiram logo em seguida. Já na madrugada do dia 21, os dois acusados foram presos pela Polícia Civil.

Cláudio Moura de Fonseca, de 30 anos, confessou o crime, mas disse que não teve a intenção de matar. Segundo ele, “a arma disparou sozinha”. Seu comparsa foi identificado como Renato César Dias, de 33 anos.

O crime revoltou a população, levando centenas de natalenses a participar de uma caminhada pela Paz , com todos vestidos de preto e exibindo cartazes com homenagens às vítimas da violência.