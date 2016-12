Viaduto do Baldo foi liberado para tráfego após 4 anos de interdição

Ricardo Júnior/Nominuto Viaduto foi interditado no dia 4 de outubro de 2012, após denúncia da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente.

Em 10 de junho, a Prefeitura do Natal, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Infraestrutura (Semov), realizou a entrega do viaduto do Baldo.



Para o secretário, a reforma do viaduto mudou a face e deu vida útil de muitos anos a estrutura. “A reforma do viaduto do Baldo deu à cidade uma nova ferramenta para escoar o trânsito do centro para a zona Sul. Um projeto que deu uma vida útil de mais 25 anos a estrutura”, ressaltou Tomaz Neto.

O viaduto do Baldo passou em 2015 pelos serviços de revitalização do canal, reforço na superestrutura (vigas, guarda-copos, pilares), pintura antioxidante e limpeza do entorno. “O serviço, tocado com verbas da Prefeitura, atingiu a marca de R$ 2,4 milhões de reais, e foi finalizado no mês de junho”, lembrou o secretário de Obras.

Também foram concluídos os serviços de iluminação do viaduto, tocados pela Semsur, e que contempla com nova iluminação em LED os eixos da estrutura. “Foram trocadas as lâmpadas de vapor de sódio por vapor metálico na parte interior e no entorno do viaduto. Tudo com postes galvanizados”, explicou Tomaz Neto.

A segunda etapa do projeto, tocada pela empresa BMB, e ao custo final de R$ 1,2 milhão de reais, promoveu a substituição dos chamados aparelhos de apoio e juntas.

Segundo o secretário Tomaz Neto, a empresa BMB Construções Ltda, vencedora da licitação da obra, começou a tocar a reforma em meados de 2014. “Nós encontramos o viaduto interditado em 2012 e sem nenhuma perspectiva de reforma. Quando assumimos a secretaria, em dezembro de 2013, encontramos essa situação e a partir daí começamos a trabalho em prol da licitação. Entre janeiro e fevereiro de 2014 a obra foi licitada e, posteriormente, a empresa começou a montar o canteiro de obras”, destacou.