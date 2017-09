Época destaca o desmanche ambiental do Governo Temer

Época

O desmanche ambiental do governo Temer

Para ganhar apoio no Congresso, o presidente sacrifica salvaguardas ambientais do país, acelerando o retrocesso dos últimos anos.



O presidente Michel Temer provavelmente não imaginou, ao assinar no dia 23 de julho um decreto a pedido do Ministério de Minas e Energia, que jogaria seu governo no meio de mais uma controvérsia, desta vez ambiental. Na ocasião, o presidente extinguiu a Reserva Nacional do Cobre e Associados (Renca). A repercussão negativa foi tão grande que, desde então, o governo recuou, editou um novo Decreto com texto similar, foi questionado pela Justiça e, enfim, suspendeu a medida. Mesmo na China, em viagem diplomática, Temer ainda foi questionado sobre o assunto, que, para o governo, não passou de uma confusão na hora de comunicar. O episódio, no entanto, faz parte de uma série de atos contra a área ambiental no Brasil, que vêm desde o governo de Dilma Rousseff e se intensificam na Presidência de Temer, em sua busca desesperada de apoio no Congresso.



A confusão da Renca começa pelo nome: “reserva”, um termo que sugere se tratar de uma Unidade de Conservação. Não é bem assim. Na verdade, é um grande retângulo desenhado no mapa do Brasil entre o Pará e o Amapá que abrange 4,2 milhões de hectares. Foi criada no final da ditadura militar para evitar que os minérios fossem explorados por empresas estrangeiras. Ou seja, não tinha nenhuma intenção ambiental, tanto que há áreas protegidas sobrepostas à área da reserva. Desde que a empresa estatal de mineração, a Vale do Rio Doce, foi privatizada, a existência da Renca faz pouco sentido. Nada mais natural, para um governo que se esforça em atrair a atenção da iniciativa privada, em extingui-la. Acontece que esse retângulo pega uma região conhecida como “Escudo das Guianas”. É uma área que envolve o norte da Amazônia brasileira, as Guianas e a Venezuela. Do ponto de vista ambiental, ela é muito importante. Lá se encontra o maior corredor de áreas protegidas do mundo. Ela é extremamente bem conservada, com menos de 1% de sua área desmatada. Além disso, conta com uma alta quantidade de espécies endêmicas, ou seja, que não existem em outro lugar do mundo.



Veja



Revolução na cura do câncer

Os EUA aprovaram um método radicalmente inovador para combater a doença. Na fase de testes, a terapia salvou a vida de 52 pacientes que estavam morrendo de leucemia.



O pesadelo da família Whitehead começou num dia de 2010, quando Emily, então com 5 anos, recebeu um diagnóstico devastador: estava com leucemia linfoide aguda, o tipo mais comum em crianças e adolescentes e cuja taxa de mortalidade é de 15%. Emily passou por dois ciclos de quimioterapia, mas a doença, apesar do bombardeio químico, simplesmente não cedeu. Os médicos disseram então que a única saída era fazer um transplante de medula. Enquanto Emily esperava por um doador, seu câncer tornou-se ainda mais agressivo, impossibilitando o procedimento. Ela ficou fraca, emagreceu muito e perdeu os cabelos. Aos 6 anos, a vida de Emily parecia ter chegado a um epílogo antes mesmo de florescer. Seu destino estava traçado — até que seu pai soube de uma novidade notável.



No Hospital Infantil da Filadélfia, especialistas vinham testando um novo tratamento contra o câncer, exatamente do tipo que Emily tinha. Era uma iniciativa totalmente experimental. Mas o eletricista Tom Whitehead, pai de Emily, soube da experiência e conseguiu que aceitassem sua filha nos testes, embora o risco fosse altíssimo, já que a terapia nunca havia sido testada em crianças. Uma máquina removeria parte do sangue de Emily para extrair as células brancas, os leucócitos, que formam o exército de defesa do organismo. Um vírus de HIV modificado reprogramaria geneticamente as células brancas para que elas passassem a atacar o câncer. “Tínhamos duas opções: arriscar ou ir para casa e simplesmente esperar o tempo passar”, disse Tom Whitehead a VEJA. “Foi brutal assistir a tudo isso. Os médicos afirmavam que ela tinha menos de uma chance em mil de sobreviver.”



Emily Whitehead não só agarrou uma chance em mil como se tornou o símbolo de uma vitória monumental sobre o câncer — e entrou para a história da medicina. Na quarta-feira 30, a terapia que lhe salvou a vida foi aprovada pela FDA, a rigorosa agência americana que regula os remédios. A aprovação foi saudada como o que realmente é: uma revolução no tratamento contra o câncer.



Entrevista com Joesley Batista

Como descobri que eu era um criminoso

Empresário de sua vida depois da delação e do desembaraço do presidente para pedir propina: “Ele é 100% direto. Esse Temer que você vê na TV é falso”.



Istoé



Lava Jato, o filme

Quando a realidade é mais forte que a ficção

Apreensão de drogas, fugas espetaculares, contas secretas no exterior, políticos e empresários presos e um país em transe. Nem o filme “Polícia Federal - A Lei é para Todos”, que estreia nesta semana, foi capaz de superar o enredo da Lava Jato.



Se fosse preciso resumir em uma única frase a operação Lava Jato, ela poderia ser a seguinte: a maior e mais espetacular investigação da história do Brasil começou com a apreensão de um caminhão carregado de palmito e resultou na queda de uma presidente da República, na prisão de empresários e políticos graúdos e no desmantelamento de um esquema de corrupção que movimentou dezenas, talvez centenas de bilhões de reais. Por mais absurda que a descrição acima possa parecer, ela corresponde à realidade. Não surpreende, portanto, que a história tenha virado filme.



No próximo 7 de setembro, estreia no País a primeira versão da trilogia “Polícia Federal – A Lei é para Todos”, que tem a ingrata missão de desbravar os labirintos da Lava Jato. A tarefa é mesmo hercúlea. Inenarrável para ouvidos desatentos, a Lava Jato fez ruir o PT, até então o maior partido do Brasil, colocou na cadeia Eduardo Cunha, número 1 da Câmara dos Deputados, encarcerou o empreiteiro bilionário Marcelo Odebrecht, além de levar à condenação de Lula e de desfazer o mito em torno dele, para citar os exemplos mais vistosos. Como retratar tudo isso no espaço restrito de um filme? “A Lava Jato nasceu para o cinema”, diz o cineasta Marcelo Antunez, também diretor das comédias “Até que a Sorte nos Separe 3” e “Qualquer gato vira-lata 2.” Depois de assistir a “Polícia Federal – A Lei é para Todos”, descobre-se algo mais revelador do que o filme em si: no caso específico da Lava Jato, a realidade é mais extraordinária do que a ficção.



Floyd Mayweather, o homem que rasga dinheiro

Invicto após 50 lutas e capaz de embolsar o equivalente a R$ 1 bilhão em apenas uma noite, o boxeador mais bem pago do mundo ostenta um estilo de vida em que só gastar não basta.



Ele tem 40 anos, 1,73 de altura, 68 quilos e um cartel de 50 vitórias em 50 combates, 27 deles por nocaute. Com 12 títulos mundiais de boxe em cinco categorias, de superpena a médio-ligeiro, Floyd Mayweather Jr. é o melhor pugilista de sua geração. Ainda mais impressionante que as vitórias no ringue, contudo, é o estilo de vida que mantém quando tira as luvas. O dinheiro o persegue com uma abundância de fazer inveja aos maiores craques do futebol mundial, do basquete e do automobilismo. No sábado 26, após vencer em Las Vegas (EUA) o irlandês Conor McGregor, atual campeão peso-leve do UFC (Ultimate Fighting Championship), Mayweather viu seu já polpudo saldo bancário aumentar em cerca de R$ 1 bilhão.



O valor foi calculado a partir da parte que cabe ao vencedor dos lucros com a bolsa de apostas (US$ 100 milhões) somada à renda obtida com patrocínios e direitos de imagem pela transmissão da luta, vencida por Mayweather no décimo round. A comemoração foi no melhor estilo dos cantores de rap, em uma suíte de hotel abarrotada de rebolativas garotas seminuas e o campeão da noite fazendo chover dinheiro até que o chão ficasse forrado de cédulas.



Cerco aos marajás

A devassa salarial de Cármen Lúcia



A presidente do STF resolve enfrentar o corporativismo do Judiciário, publica os contracheques dos ministros do Supremo e tem definida uma estratégia para por fim à bandalheira dos supersalários. Será que vai conseguir?



