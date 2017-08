Gilmar Mendes é o destaque da Veja desta semana

Veja

O juiz que discorda do Brasil. Em uma semana, Gilmar Mendes solta nove presos da Lava Jato, volta-se contra a prisão em segunda instância e frustra o país que quer acabar com a tradição de corrupção e impunidade.

Meirelles vê chance real de reforma da Previdência ser aprovada

Apesar das dificuldades, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse neste sábado que a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência é algo “real”.

“A trajetória do gasto com a Previdência é insustentável”, disse Meirelles em congresso internacional de mercado financeiro, realizado em Campos do Jordão (SP). Ele ainda reforçou que é do interesse do país, dos parlamentares e dos eleitores que a reforma seja aprovada, visto que, se nada for feito, ela irá ocupar, dia a dia, um espaço maior do orçamento.

O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, lamentou, neste sábado, a morte do sargento Fábio José Cavalcante e Sá, o centésimo policial militar assassinado neste ano no Rio.

Em nota, Pezão se solidarizou com a família do sargento e disse que “um criminoso que porta fuzil e mata policial deve ser tratado como terrorista, e o Estado defende o endurecimento da legislação penal”.

‘Tenho muito claro que não existe propina grátis’, diz Moro

O juiz federal Sergio Moro disse neste sábado que, em situações de corrupção sistêmica, não é necessária a comprovação de recebimento de contrapartida de propina para que se caracterize um caso de corrupção.

Já o parceiro de negócios de Funaro, Eduardo Cunha, está mais distante do que nunca de um acordo com os procuradores.

Os advogados de Cunha já se reuniram com os procuradores e prometeram colher as informações que o ex-deputado tem para entregar.

Época

Revoada Tucana. A briga entre Tasso e Aécio, a disputa entre Alckmin e Doria. Ninguém se entende no PSDB, mas quase todos concordam que é melhor abandonar o barco de Temer no final do ano.

Em delação, ex-governador de MT compromete banqueira condenada no mensalão





A delação do ex-governador do Mato Grosso Silval Barbosa complica novamente a ex-presidente do Banco Rural Kátia Rabello, condenada a 14 anos de prisão no mensalão e que atualmente cumpre pena em regime aberto. Silval conta ter procurado Kátia Rabello no fim de 2010 para pedir um empréstimo fraudulento de R$ 30 milhões, cujo objetivo era quitar dívidas da campanha eleitoral daquele ano. Em troca, disse que poderia estreitar a relação do governo com o banco. Silval prometeu, até mesmo, conceder a gestão dos empréstimos consignados dos funcionários públicos do estado ao Rural. Segundo Silval, Kátia concordou com a operação e o empréstimo foi feito por meio de uma construtora local, a Todeschini. A empresa repassou os recursos para a quitação das dívidas de campanha. O empréstimo com o banco foi sendo pago, ainda de acordo com Silval, com percentuais desviados das obras da Copa, como da Arena Pantanal e do VLT.

Gilmar Mendes intima Dilma a pagar multa aplicada em 2010 no valor de R$ 5 mil

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, mandou intimar, nesta quarta-feira (23), a ex-presidente Dilma Rousseff para que ela pague multa aplicada em 2010 pelo tribunal no valor de R$ 5 mil. O caso é referente às eleições daquele ano, quando a petista concorreu à Presidência pela primeira vez. O adversário de Dilma no segundo turno foi José Serra. O tucano usou o horário eleitoral para criticar o ritmo das obras de transposição do Rio São Francisco. No dia seguinte, o Ministério da Integração Nacional divulgou, em seu site, informações para contestar Serra. O TSE concluiu que a iniciativa do governo do ex-presidente Lula foi irregular e multou a candidata do PT. Houve recurso e, por isso, somente agora a intimação para que a multa seja recolhida.

Feminicídio, um crime evitável





Há no país uma quantidade inaceitável de assassinatos. Nesse universo vergonhoso, uma categoria de crimes exige análise à parte. Trata-se do feminicídio, em que as vítimas são escolhidas por uma única contingência – o gênero. Esse tipo de morte pode acontecer por múltiplas razões aparentes. Despidas as aparências, suas raízes se encontram na noção troglodita de que homens têm direitos sobre mulheres. Outro traço comum a muitos dos casos é que as mortes poderiam ser evitadas. É usual que a vítima sofra violências consecutivas antes de o crime fatal acontecer. O Brasil é um dos países em que mais se matam mulheres. De acordo com dados do Mapa da Violência 2015, a taxa média de homicídios femininos no país é alarmante. O Brasil passou do 7º lugar entre 84 países em 2010, uma posição já ruim, para outra pior ainda, o 5º lugar entre 83 países, em 2013.

PGR denunciará Jucá por favorecer Odebrecht por meio de edição de Medida Provisória

A Procuradoria-Geral da República arma outras flechadas contra o senador Romero Jucá (RR).

Uma delas apontará que ele favoreceu o Grupo Odebrecht por meio de edição de Medida Provisória. Na semana passada, Jucá já foi alvo de duas denúncias.

As novas digitais de Lula e de seus comparsas no Petrolão.

O maior operador de propinas da Petrobras revela como o ex-presidente acompanhou de perto e deu aval a contratos superfaturados de US$ 8 bilhões da “Brasil Trade”.

Ambiciosa, ousada e necessária. Essas foram as considerações dos investidores sobre o anúncio, na segunda-feira 21, da privatização da Eletrobras, a maior estatal de energia elétrica do País. Desde 2013, por decisões equivocadas tomadas pela ex-presidente Dilma Rousseff, a empresa enfrenta sérias dificuldades financeiras – no ano passado, sua dívida líquida chegou a R$ 23,4 bilhões – e apresenta deficiências no atendimento das demandas de geração, transmissão e distribuição de energia. Seu colapso significaria um desastre para o País, que novamente viveria sob a ameaça de apagões. “Privatizar é um caminho interessante para fortalecer a companhia”, afirma o economista Fernando Camargo, especializado em infraestrutura e sócio da LCA Consultoria. E para garantir o abastecimento do Brasil.

Collor de volta aos tribunais



O ex-presidente Fernando Collor não se emenda. Não bastasse repetir erros do passado, sofistica seus crimes. Em 1992, o então presidente era acusado de ter um Fiat Elba, avaliado em R$ 5 mil, pago com cheque fantasma do ex-tesoureiro PC Farias. Teve que deixar o governo sobre uma saraivada de denúncias de corrupção. Agora, quase três décadas depois, está sendo denunciado no Supremo Tribunal Federal (STF) pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa por suspeita de ter recebido R$ 29 milhões em propinas da BR Distribuidora, empresa da Petrobras, no período de 2010 a 2014. Com esse dinheirão, ele comprou imóveis e vários carros de luxo, como Lamborghini, Ferrari, Bentley e Range Rover. Os veículos chegaram a ser apreendidos, mas foram devolvidos em seguida para que ele faça a manutenção dos automóveis. Uma grande evolução para quem caiu pela primeira vez por causa de um carro que hoje seria uma carroça. A única coisa semelhante em sua trajetória é que agora ele também pode perder o cargo, mas o de senador. E, desta vez, pode até ser condenado à prisão.

A rede de lanchonetes muda o conceito das lojas para continuar relevante. A transformação inclui autoatendimento, customização de refeições e ambiente acolhedor. Tudo para estancar a perda de clientes.

Carta Capital

Um inédito exercício militar brasileiro na Amazônia com a presença dos EUA alimenta o fantasma de uma guerra na Venezuela.

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou nesta sexta-feira 25, ao Supremo Tribunal Federal (STF), quatro senadores do PMDB, dois ex-senadores do partido e mais três pessoas no âmbito da Operação Lava Jato.

Os principais nomes são os senadores do PMDB Renan Calheiros (AL), Garibaldi Alves (RN) e Valdir Raupp (RO), além do aliado do presidente Michel Temer e líder do governo no Senado, Romero Jucá (RR).

O economista Paulo Hartung, governador capixaba adepto de medidas neoliberais, acaba de dizer em uma entrevista ao jornal Valor que o País precisa abraçar as reformas pois “estamos em guerra”. No mesmo dia, o governo anunciava a privatização da Eletrobras, maior fornecedora de energia, depois faria o mesmo com os principais aeroportos (Congonhas e Santos Dumont) e a Casa da Moeda e ainda extinguia uma reserva mineral no Norte para liberar a exploração privada de ouro.

Com o temor de que um decreto municipal possa reprimir atividades do candomblé e da umbanda no Rio de Janeiro, representantes das religiões de matriz africana farão um ato ecumênico nesta quinta-feira 24, na Câmara Municipal do Rio, antes de uma audiência pública sobre o tema na Casa.

O alvo do protesto, que contará com a lavagem das escadarias da Câmara a partir das 16h, é o decreto 43.219/2017, assinado pelo prefeito Marcelo Crivella (PRB), bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus. Publicado no dia 26 de maio, o decreto institui o programa Rio Ainda Mais Fácil Eventos (Riamfe), sistema digital por meio do qual a prefeitura recebe pedidos e emite autorizações para a realização de eventos na cidade, sejam eles culturais, esportivos, políticos ou religiosos.