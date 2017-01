Istoé destaca o que Donald Trump fará com o mundo

Istoé

Às vésperas de assumir a presidência dos Estados Unidos, Donald Trump protagoniza uma série de confusões envolvendo de Hollywood à China. Com o mesmo tom agressivo usado na campanha, ele chegou a comparar os tempos atuais à Alemanha nazista.A presidente do STF assume o protagonismo na busca por soluções para a crise carcerária no País. Ela quer levantar o número e o perfil de presos, convocou juízes e servidores para acelerar o julgamento dos detidos provisoriamente e trabalha para criar bibliotecas nos presídios.

O Brasil assistiu estarrecido às cenas de carnificina dentro dos presídios brasileiros, que tiveram como um dos protagonistas a organização criminosa PCC. Para além da brutalidade, os crimes revelaram uma nova característica assumida pelo grupo do líder criminoso Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, que cumpre pena em presídio de segurança máxima: o PCC saiu das prisões e avança País afora. “Onde há a ausência do Estado, o crime organizado se fortalece”, diz o promotor Lincoln Gakiya, do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) de Presidente Prudente (SP), uma das maiores autoridade no assunto. Segundo ele, o PCC tem sete mil integrantes apenas em São Paulo, onde surgiu, mas de 2014 para cá, cresceu em números assustadores: pulou de três mil para aproximadamente 16 mil integrantes e passou a ter ramificações em praticamente todo o território nacional.

Todos os dias, o noticiário econômico escancara as mazelas nacionais. Nenhum índice é tão devastador quanto os níveis de emprego. No Brasil, há 12,1 milhões de desocupados. Pior: projeções mostram que o número passará de 13 milhões até o final do ano. Trata-se de uma tragédia que, para além da questão financeira, destrói sonhos e aniquila esperanças. Isso já é sabido. Para quem não consegue se recolocar, é uma tortura ouvir falar em recessão e nos seus terríveis desdobramentos. Como em tudo na vida, na economia também há o outro lado da moeda. Um lado, acredite, positivo. Sim, há empresas contratando. Sim, algumas carreiras estão em alta. Sim, existem boas oportunidades de negócios. Sim, em plena crise encontram-se vagas de trabalho para pessoas como você. “É verdade que muitas empresas desligaram ou substituíram profissionais, porque foi um ano de arrumação da casa”, diz Ricardo Haag, diretor da Page Personnel, uma das maiores agências de recrutamento do Brasil. “Mas agora existe uma abertura maior do mercado e espaço para investimentos”.

A nova safra de delações

O Supremo Tribunal Federal (STF) já está se preparando para receber uma nova leva de delações premiadas. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, o ex-ministro Antonio Palocci, e o ex-deputado Eduardo Cunha devem fazer delações e apavoram o ex-presidente Lula, que já é réu em cinco ações penais. Léo Pinheiro deve dar mais detalhes de como financiou bens privados de Lula, como o triplex do Guarujá. Já o ex-ministro Palocci deve contar sobre como ajudou a transferir para o ex-presidente dinheiro de propina que lhe foi repassado pela Odebrecht.

Veja

Vem aí outra megadelação. A Camargo Corrêa decide seguir os passos da Odebrecht.

Brasileira presa por tráfico nas Filipinas pode ser condenada à morte

O Itamaraty está acompanhando o caso de uma brasileira de 20 anos presa desde outubro do ano passado por tráfico internacional de drogas em Manila, capital das Filipinas. Segundo a imprensa local, Yasmin Fernandes Silva foi abordada no dia 3 de outubro por policiais no aeroporto. Ela estava com mais de seis quilos de cocaína embutidos em um travesseiro.

O uniforme verde, alinhado e bem passado, de gari ficou no armário. Neste sábado 14, de tênis Osklen, óculos de proteção, máscara e avental, João Doria apagou pichações de uma mureta na avenida 23 de Maio, em São Paulo. “Pintei com enorme prazer três vezes mais a área que estava prevista para pintar e dar a demonstração de apoio à cidade e repúdio aos pichadores”, disse.

Desde junho, o delator Hilberto Silva, da Odebrecht, cumpre prisão domiciliar em Salvador. Mas sua situação vai melhorar ainda mais. Bel é dono de um apartamento na badalada MansãoWildberger, prédio que ficará pronto nos próximos meses. São 450 metros quadrados de puro luxo. Valor do imóvel mais barato ali: 7 milhões de reais.

Sergio Moro não é réu na ONU



Circula por redes sociais, grupos de WhatsApp e sites noticiosos de reputação duvidosa, como Folha.Digital e O Cafezinho, a informação de que o juiz federal Sergio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato em Curitiba, teria se tornado réu na Organização das Nações Unidas (ONU) em decorrência de uma reclamação feita pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A crise carcerária vivida pelo Brasil é um grave problema a ser enfrentado, mas ele não é o maior e nem está isolado de uma crise mais ampla, uma septicemia (infecção generalizada) no sistema. Essa é a opinião do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional e comandante da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), general Sergio Etchegoyen, para quem o “Brasil está vivendo um momento muito difícil”. “Talvez o mais difícil que já atravessou. Estamos vivendo a coincidência de crises muito extensas e profundas: a política, a econômica e a moral. A Lava Jato está mostrando isso: governador preso, ex-ministro preso, empresas quebradas, a política tendo como objetivo o enriquecimento pessoal”, disse em entrevista a VEJA. Etchegoyen acredita que os militares estão dando “um belo exemplo às gerações futuras” ao não dar “nenhum passo fora dos limites legais”. Na entrevista, ele também revela histórias curiosas dos Jogos Olímpicos do Rio e acusa o governo do PT de ter retirado as câmeras de segurança do Palácio do Planalto, que “convenientemente” ficou anos sem registrar nada.

Época

O homem errado. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, fala demais, compra brigas desnecessárias por onde passa e insiste num plano de segurança que tem tudo para fracassar.

Polícia teme retaliação de facção em prisões de São Paulo

Até o mês passado, a cúpula da maior facção criminosa do Brasil, o Primeiro Comando da Capital (PCC), repetia uma rigorosa rotina de exercícios físicos dentro da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Com equipamentos improvisados com cabos de vassoura e garrafas PET cheias de água, os chefes do PCC fortaleciam o bíceps na prisão de segurança máxima que concentrava, até então, todo o comando da organização. Marco Willians Camacho, o Marcola, considerado o cabeça do bando, ia além: turbinava os efeitos da musculação com whey protein, a proteína do soro do leite que, em academias de verdade, ajuda os marombeiros a ganhar massa. Para relaxar, o grupo terminava o banho de sol com uma partida de futebol.

Cid Gomes vira réu por improbidade administrativa

O ex-governador Cid Gomes tornou-se réu por improbidade administrativa, na Justiça Federal no Ceará. Após reportagem publicada por ÉPOCA, em janeiro de 2015, o Ministério Público Federal (MPF) investigou empréstimo de R$ 1,3 milhão do Banco do Nordeste (BNB) para a construção de galpões da Corte Oito Gestão e Empreendimento, da qual Cid Gomes é sócio. A concessão de crédito ocorreu em 2014, último ano do segundo mandato de Cid no governo cearense.

Temer pede a Moraes que evite críticas ao Judiciário, em especial ao STF

Quando encontra o presidente Michel Temer, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, costuma culpar o Código Penal e o Judiciário, que lota as penitenciárias, pelo caos no sistema prisional brasileiro. Temer até concorda com Moraes, mas roga que o ministro se contenha nas críticas ao Judiciário, em especial aos integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF). Temer pode vir a ser julgado pela Corte.

Maracanã: W.O. no Maraca

"Como bom brasileiro, o Maracanã nasceu com a vocação da vaia. Lá vaia-se até minuto de silêncio.” O estádio carioca é personagem constante das crônicas de Nelson Rodrigues. O carinho do escritor por aquele lugar também tinha raízes em sua família – seu irmão, Mário Filho, fora um dos grandes apoiadores da construção do estádio para a Copa do Mundo de 1950. Naquele artigo publicado no jornal O Globo em 1966, Nelson Rodrigues incentivava o Maracanã a contrariar sua vocação natural e aplaudir a Seleção Brasileira que iria para a Copa da Inglaterra. “Como se omitir, se a Seleção precisa de todos nós e de cada um de nós? Eis a verdade inapelável e eterna: só o grande amor faz o grande escrete. Por isso temos de inundar o Maracanã com nosso amor.” Seria útil aplicarmos hoje uma releitura das palavras do cronista esportivo. Se não dá para inundar o Maracanã de amor, seria ótimo que ele recebesse ao menos um pouquinho de consideração. O estádio símbolo do Brasil reflete a crise em que o país mergulhou. A história inclui lixo acumulado, cadeiras entulhadas, gramado ruim, gasto excessivo e malfeito, políticos fazendo pose, furto e empreiteira metida no petrolão.

Carta Capital

Dilma: "A democracia tem sido corroída pelo Estado de Exceção"

O Brasil caminha para um futuro incerto, a depender do governo ilegítimo, que tem mostrado sua verdadeira face, frustrando as esperanças da sociedade. A solução passa por eleições diretas para presidente, substituindo o governo ilegítimo. Essa é a condição imprescindível para o País sair da crise e retomar o rumo da democracia, do crescimento e da geração de empregos.

A superlotação e a falta de agentes penitenciários impossibilitam que o Estado brasileiro consiga controlar os presídios diante da força das facções criminosas. Essa é a conclusão da Human Rights Watch (HRW) no capítulo brasileiro de seu relatório mundial sobre os direitos humanos no mundo, divulgado nesta quinta-feira 12, no Rio de Janeiro.

A discussão a respeito de uma franquia de dados na banda larga fixa, iniciada em 2016, foi retomada nesta semana. Em entrevista publicada na quinta-feira 12, pelo site Poder 360, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou que, a partir do segundo semestre deste ano, as operadoras poderão ofertar pacotes com acesso limitado a download e upload de dados.

A decoração histórica do Palácio da Alvorada, elaborada por Oscar e Anna Maria Niemeyer, assim como a fachada do prédio, residência oficial da Presidência da República, estão sendo alterados para receber Michel Temer e sua mulher, Marcela. Os dois ainda moram no Palácio do Jaburu, residência da vice-presidência, mas devem se mudar em breve para o Alvorada.