Istoé diz que Janot atua na PGR para favorecer o PT e prejudicar adversários

O esquema do PT

Passando por cima da Lava Jato de Curitiba, o grupo de Rodrigo Janot na procuradoria da República montou um esquema para favorecer o PT e prejudicar adversários do partido, em especial, o PMDB.



Há duas semanas, a futura chefe do Ministério Público Federal, Raquel Dodge, foi procurada por emissários da Lava Jato de Curitiba. Na bagagem, os integrantes da maior operação de combate à corrupção da história recente do País levaram uma denúncia. No epicentro do escândalo, a entourage do ainda procurador-geral da República, Rodrigo Janot.



Segundo o relato, há cerca de um ano e meio, Janot e sua equipe desenvolveram um roteiro paralelo às investigações da Lava Jato com o objetivo de favorecer o PT e seus principais líderes.



Nos últimos dias, sem a anuência da turma de Curitiba, o grupo do procurador-geral resolveu protelar a homologação da delação da OAS, cujo conteúdo – “nitroglicerina pura” para Lula e o PT – já está à disposição da PGR para ser encaminhada ao STF há mais de 10 dias, para dar prioridade máxima à conclusão de forçados acordos com o ex-deputado Eduardo Cunha e o doleiro operador do PMDB, Lúcio Bolonha Funaro. O objetivo da ação seria o de fortalecer uma suposta nova denúncia contra o presidente Michel Temer.



Os aliados de Janot querem, a qualquer preço, que as delações de Funaro e Cunha envolvam Temer e a cúpula do PMDB, mesmo que para isso tenham que agir ao arrepio da lei.



O nazismo sob as bênçãos de Donald Trump

Como as ações e o discurso intolerante do presidente americano alimentam a escalada da violência nos EUA e no mundo.



Há momentos na história em que o posicionamento de um governante define se o país segue no caminho da civilização ou se mantém abertas as brechas para o obscurantismo. A vida recente americana está repleta desses exemplos. Em 1957, o presidente Dwight Eisenhower enviou tropas federais à cidade de Little Rock, no Arkansas, para garantir a entrada de nove estudantes negros em uma escola pública da cidade. O direito estava assegurado pela Suprema Corte, mas parte da população branca do lugar impedia o acesso dos jovens à instituição. Em 1962, John Kennedy determinou que agentes federais escoltassem o estudante negro James Meredith em seu caminho para a Universidade do Mississipi, onde ele estava matriculado, mas não conseguia estudar.



Dois anos atrás, Barack Obama emocionou-se e emocionou o planeta ao cantar a bela ‘Amazing Grace’ e sua evocação da liberdade dentro da capela em Charleston, onde, dias antes, um atirador branco havia matado nove negros.



Na semana passada, Donald Trump tornou-se o primeiro presidente dos Estados Unidos a quebrar essa tradição. Em vez de defender o progresso, colocou-se ao lado do retrocesso. Em vez de defender enfaticamente a igualdade, calou diante de quem berra pela segregação. E forneceu combustível para fazer crescer em seu país e no mundo exatamente tudo aquilo que seus antecessores recusaram-se a aceitar: a escalada do ódio racial.



Poderia ser seu filho

O drama dos jovens brasileiros presos nos Estados Unidos



Um número crescente de crianças e adolescentes do Brasil vem sendo barrado por autoridades da imigração. Enviados para abrigos, são impedidos de se comunicar com a família e tratados com truculência injustificáve.



Imagine seu filho de 15 anos a bordo de um avião, acompanhado da avó, em uma sonhada viagem para os Estados Unidos. Ele vibra com a ideia de mergulhar em uma nova cultura e aprimorar o domínio de uma língua estrangeira em um país civilizado. Tudo parece esplêndido até o instante do desembarque.



O sonho então vira pesadelo. Seu filho é preso, acusado de imigração ilegal. Não importa que ele tenha visto e nem que, mesmo acompanhado da avó, porte uma autorização dos pais para viajar ao exterior. Aos olhos da imigração americana, ele não pode ter outro destino senão uma cela. É então enviado ao abrigo do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, em Chicago. Ali, a dinâmica é semelhante à de uma prisão. As roupas são substituídas por uniformes numerados. Os objetos pessoais, como livros e celulares, confiscados. O suspeito de imigração ilegal é submetido a uma série de procedimentos de higiene e obrigado a tomar vacinas. O contato com a família é restrito, limitado a dois telefonemas por semana.



As autoridades diplomáticas do Brasil sequer ajudam para tornar seu calvário menos terrível. O desespero toma conta dos pais que, do Brasil, acompanham tão atônitos quanto impotentes o destino incerto do filho. Poderiam se passar semanas e até meses antes de a Justiça americana decidir libertá-lo e devolvê-lo à família.



A dor de uma marca trágica

Quem são os rostos por trás da carnificina que, só neste ano, matou quase 100 policiais militares no Rio de Janeiro — número sem paralelo no Brasil ou no mundo.



O fascínio pelos números redondos alçou ao centro das atenções um drama que se desenrola sem muito destaque no tabuleiro da violência que engole o Rio de Janeiro. A marca de policiais militares mortos neste ano no estado está perto, muito perto de chegar a 100. Até o fechamento desta edição, eram precisamente 97 — cada um identificado por nome e idade nas 97 fotos que estampam as duas páginas anteriores.



Começa com André William de Oliveira, assassinado em 1º de janeiro, e vai até Vaine Luiz dos Santos, enterrado em 13 de agosto. Nesse mesmo período, como comparação, a tropa de São Paulo registrou 22 baixas. Nos Estados Unidos, no país todo, foram 80. Em Nova York, oito. A cada dois dias, um PM é abatido no Rio. A seguir a mesma e sinistra toada, o número de mortos da corporação subirá para 158 até o fim de 2017.



Se essa assombrosa taxa de homicídios fosse aplicada ao conjunto da população brasileira, o país teria 720 000 mortes violentas em um único ano — quase o dobro do total de ocorrências no mundo inteiro. Para esses soldados, a chance de ter a vida ceifada é doze vezes maior do que para qualquer outro cidadão. Não há dúvida: ser PM no Rio tornou-se uma das profissões mais perigosas e letais do planeta.



Era da intolerância

A explosão de ódio na pacata Charlottesville serve para lembrar que o racismo tem virado moeda corrente mundo afora — no Brasil, estamos andando para trás.



Teve forma e jeito de pesadelo a mais recente manifestação de ódio racial que estourou nos EUA, em Charlottesville, pacata cidade de 45 000 habitantes na Virgínia. Um evento como esse nada tem de circunstancial; lembra uma ferida aberta, além de ressoar um outro conflito ocorrido em 2015, na Carolina do Sul, quando novamente a intolerância venceu a boa utopia da igualdade de direitos.



Também não há coincidência nos locais em que ocorreram tais episódios. Ambos permitem recordar, por caminhos pouco tortos, o contexto em que terminou a sangrenta Guerra Civil (1861-1865), que deu vitória aos estados do Norte sobre os confederados do Sul do país. A derrota foi grave: levou à imposição de um modelo de vida, a uma nova maneira de lidar com a economia e fazer política, ao fim da supremacia dos grandes senhores agrários e à aboli­ção da escravidão, que, naquela época, se assemelhava a um “destino incontornável”. Não era! Nenhum sistema que supõe a posse de um homem por outro, mesmo que respaldado pela lei, pode evitar de ser violento ou se perpetuar sem que a Justiça corrija sua perversão essencial.



Terminada a guerra, procurou-se por um equilíbrio interno complicado de lograr. Até nos dias de hoje, quem viaja para o Sul dos EUA não raro vê uma bandeira confederada no mastro das casas, ou estranha manifestações de sulistas que ainda comemoram seus heróis, escamoteiam derrotas e desfazem da vitória alheia. Sobra ressentimento acumulado, com o passado se inscrevendo no presente.



Edição 1000 - O valor do jornalismo

O jornalismo parte da realidade. Torna-se texto, podcast, vídeo, repercute e viraliza – e acaba por transformar a própria realidade. Por isso, é tão essencial numa democracia.



Jornalismo e democracia são duas palavras inseparáveis. O jornalismo presta serviço à democracia de várias maneiras, mas especialmente duas. A primeira é quando expõe ao cidadão as entranhas do poder – quando isso ocorre, mesmo à revelia, os representantes do povo têm de prestar contas a seus eleitores. A segunda é quando, através de fatos devidamente aferidos e checados, colabora com o debate público. Tal missão é especialmente relevante em tempos de pós-verdade – em que as notícias falsas engendram discussões sobre questões igualmente falsas.



Em sua milésima edição, ÉPOCA relembra algumas de suas principais reportagens, como forma de fazer uma homenagem ao jornalismo. A homenagem consiste em mostrar qual a repercussão de cada uma dessas matérias. Como elas qualificaram o debate público ou mudaram seu eixo. As que expõem entranhas do poder têm como personagens todos os que passaram pela Presidência da República desde que a revista foi fundada, em 1998 – Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer. As que provocaram discussões referem-se a problemas crônicos do Brasil, como a violência policial, expressa em fatos como o massacre de Eldorado do Carajás. Ou a temas que eram considerados tabus e, hoje, provocam debates mais abertos – caso dos casais gays no Exército ou do uso de drogas.



Desastre

Henrique Meirelles sonha com a presidência, mas conduz o país ao caos econômico e social e é contestado até por governistas.



Por que não gostamos de Neymar

Os boleiros dizem que ele é o salvador da pátria e vai nos redimir do 7 a 1. Será? Fora do campo, ele continua a ser uma sucessão de vexames.



